Los escolares de Cabra elaboran eslóganes, cartelería y podcast para promover los valores del deporte

El Consejo Local de la Infancia presenta el proyecto ‘Deporte y Bienestar’, desarrollado durante el curso 2025/2026 con la participación de alumnado de distintos centros educativos de la ciudad para fomentar hábitos de vida saludables y los valores asociados a la práctica deportiva.

El Consejo Local de la Infancia de Cabra (CLIC) ha presentado el proyecto ‘Deporte y Bienestar’, una iniciativa desarrollada durante el curso 2025/2026 que ha centrado su trabajo en la promoción de los hábitos de vida saludables y de los valores vinculados a la práctica deportiva. La propuesta ha contado con la participación del alumnado de diversos centros educativos del municipio, que ha elaborado diferentes materiales de sensibilización dirigidos a fomentar la actividad física y destacar su contribución al bienestar, la convivencia y el desarrollo personal.

El Consejo Local de la Infancia sitúa el deporte en el centro de su proyecto anual

El Consejo Local de la Infancia de Cabra (CLIC) ha dado a conocer el proyecto que ha venido desarrollando durante el curso 2025/2026 bajo el título ‘Deporte y Bienestar’, una iniciativa centrada en los hábitos de vida saludables, los valores y los beneficios físicos, emocionales y sociales que la práctica deportiva aporta desde las primeras etapas de la vida.

La presentación tuvo lugar este miércoles en un acto presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada de Infancia y Familias, M. Sierra Sabariego. En el encuentro también participó alumnado de distintos centros educativos de la localidad, protagonista del trabajo realizado durante el curso.

Han formado parte del proyecto los CEIP Andrés de Cervantes, Carmen de Burgos, Juan Valera y Nuestra Señora de la Sierra; el Colegio San José; el Colegio de Educación Especial Niño Jesús; y los institutos Aguilar y Eslava, Felipe Solís y Dionisio Alcalá-Galiano.

El alumnado elabora materiales para sensibilizar sobre la práctica deportiva

A lo largo del curso, los integrantes del Consejo Local de la Infancia han trabajado distintas propuestas de sensibilización dirigidas a trasladar a la población infantil y juvenil la importancia de incorporar el deporte a la vida cotidiana.

El resultado de ese trabajo se ha materializado en eslóganes, cartelería, decálogos y podcast elaborados por los propios escolares. En ellos han recogido recomendaciones para utilizar la actividad física como herramienta para favorecer la salud, la convivencia, la superación y el desarrollo personal.

Fernando Priego destaca el papel del Consejo Local de la Infancia

Durante su intervención, el alcalde de Cabra puso en valor la función que desempeña el Consejo Local de la Infancia como órgano de participación y representación de los niños y niñas del municipio.

En este sentido, afirmó que sus miembros cumplen «un papel y una misión muy importante al representar la voz, la ilusión, la esperanza, los anhelos y las reivindicaciones de la infancia egabrense».

Asimismo, recordó que el proyecto nació hace más de quince años y aseguró que se ha consolidado como una realidad «que ha convertido a Cabra en un referente en materia de participación infantil y defensa de los derechos de los niños y niñas».

El regidor también agradeció el trabajo realizado por el alumnado, los centros educativos, los equipos directivos, el profesorado, las familias, los colectivos de madres y padres de alumnado, el Observatorio Local de la Infancia, el personal técnico municipal y la Delegación de Infancia y Familias por su implicación en el desarrollo del proyecto.

El deporte, protagonista de la edición 2025/2026

Fernando Priego recordó que en cursos anteriores el Consejo Local de la Infancia había abordado cuestiones relacionadas con la prevención del acoso escolar y el bullying, mientras que en esta ocasión la temática elegida ha sido el deporte.

Según indicó, los escolares han sabido expresar «las cualidades positivas, los valores y la importancia que tiene el deporte para el desarrollo de una vida sana».

El alcalde añadió además que la práctica deportiva «contribuye a prevenir problemas vinculados al sedentarismo, como la obesidad o la diabetes, además de transmitir valores fundamentales para la vida como el compañerismo, el trabajo en equipo, la escucha, la ayuda al otro, el esfuerzo, la superación y la competitividad entendida desde una perspectiva sana».

Las conclusiones servirán de orientación para futuras actuaciones

Durante el acto, Fernando Priego explicó que las conclusiones extraídas del proyecto serán tenidas en cuenta por la Delegación de Infancia y Familias en su trabajo.

En este sentido manifestó que «todas estas conclusiones nos las quedamos desde la Delegación de Infancia para que nos orienten también en nuestra labor política de aquí al futuro», al tiempo que reiteró «el compromiso de la Corporación municipal para seguir construyendo una ciudad en la que la voz de los niños y niñas sea escuchada».

Un proyecto centrado en los hábitos saludables

El proyecto ‘Deporte y Bienestar’ ha girado durante todo el curso en torno a la promoción de hábitos de vida saludables y a la difusión de los beneficios físicos, emocionales y sociales asociados al deporte desde edades tempranas. A través de las distintas acciones desarrolladas, el alumnado ha elaborado materiales dirigidos a fomentar la actividad física y a transmitir los valores vinculados a su práctica.

Los trabajos realizados por los escolares han permitido trasladar recomendaciones destinadas a promover el deporte como una herramienta para la salud, la convivencia, la superación y el desarrollo personal, objetivos que han centrado el proyecto presentado por el Consejo Local de la Infancia de Cabra durante el curso 2025/2026.

Conclusión

El Consejo Local de la Infancia de Cabra ha culminado el curso 2025/2026 con la presentación del proyecto ‘Deporte y Bienestar’, una iniciativa en la que han participado escolares de distintos centros educativos del municipio mediante la elaboración de materiales de sensibilización orientados a fomentar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y los valores asociados al deporte desde la infancia.