Localizado el cuerpo del hombre desaparecido buscado en Córdoba

Se ha localizado el cuerpo sin vida del varón de 58 años buscado en Córdoba desde el miércoles día 15 de octubre por la tarde, cuando se pusieron en conocimiento de la Policía los hechos.

La desaparición fue denunciada por un pariente en la localidad malagueña de Fuengirola, quién manifestó que no tenían noticias de su paradero desde el día 14 por la tarde. Inmediatamente, se dio cuenta a los agentes de la Policía Nacional en Córdoba, dado que la última vez que se le vio fue en su vivienda en la capital cordobesa. Rápidamente, los agentes practicaron todas las gestiones posibles para tratar de dar con el paradero de esta persona, incluyendo el señalamiento del vehículo del desaparecido, así como la difusión del hecho a los distintos servicios policiales para proceder a su búsqueda.

En la mañana del día 16, los agentes de Policía Nacional remitieron al Juzgado de Guardia de Córdoba toda la información de la investigación, incluyendo una solicitud para obtener el último posicionamiento del teléfono móvil del desaparecido, el cual dio como resultado la zona de las Jaras (Córdoba), dando aviso a Guardia Civil. Una vez personamos en la zona de posicionamiento indicada, se comenzó la búsqueda, siendo finalmente localizado a media tarde, sin vida, activándose el protocolo judicial pertinente.