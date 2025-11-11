La Casa de la Juventud de Cabra reducirá a la mitad su consumo eléctrico gracias a un nuevo sistema de energía solar fotovoltaica

El alcalde de Cabra, Fernando Priego Chacón, acompañado por la delegada municipal de Infraestructuras, María José Romero, y el ingeniero técnico municipal, Rafael Poyato, ha visitado la nueva instalación de energía solar fotovoltaica ejecutada en la Casa de la Juventud, un proyecto que ha contado con una inversión total de 9.500 euros financiados por la Diputación de Córdoba, en el marco del Programa provincial de ayudas a entidades locales para el fomento de las energías renovables, el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO₂.

Los trabajos, realizados por la empresa Instalaciones Hurtado Espinar S.C., han permitido la puesta en funcionamiento de este sistema de energía solar fotovoltaica conectada a red compuesta por 15 módulos de 555 Wp (vatios pico), que permitirá una producción estimada superior a los 12.000 kWh anuales, cubriendo así entre el 40 y 50% del consumo eléctrico del edificio.

Se trata de un sistema de autoconsumo con compensación de excedentes que posibilita que la energía no utilizada se vierta a la red eléctrica, por lo que el Ayuntamiento de Cabra recibirá una compensación económica. Ello evitará, además, la emisión de unas tres toneladas de CO₂ al año, “el equivalente a la plantación de más de 150 árboles o al consumo energético anual de tres viviendas tipo”, ha señalado el primer edil.

Durante la visita, el primer edil ha subrayado que esta mejora “demuestra el compromiso del equipo de Gobierno con la sostenibilidad y el ahorro energético, apostando por la energía solar como herramienta para optimizar los costes eléctricos municipales y, además, como contribución a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Asimismo, Priego ha señalado que “cada kilovatio generado aquí es una inversión en el futuro y un ejemplo de gestión responsable de los recursos públicos”, avanzando que “seguiremos trabajando como hasta ahora para hacer de Cabra una ciudad cada vez más eficiente, respetuosa con el medio ambiente y preparada para los retos energéticos del futuro”.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Cabra suma una nueva actuación al conjunto de medidas que viene desarrollando en los últimos años para reducir el consumo, las emisiones y los costes energéticos en los edificios e instalaciones municipales.

Además del cambio integral de las luminarias del casco urbano a tecnología LED, con cargo a este programa provincial se acometió una actuación similar en el Teatro ‘El Jardinito’ y, gracias a los fondos europeos enmarcados en la Estrategia EDUSI ‘Cabra+Ciudad’, también se pudo renovar los sistemas de climatización y eficiencia energética de sedes de titularidad municipal como el Centro Municipal de Servicios Sociales, la Casa de la Cultura, la Jefatura de la Policía Local o el propio Ayuntamiento, con una inversión superior al medio millón de euros.