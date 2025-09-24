Llega la cuarta edición de los Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua

La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua celebra la cuarta edición de los ‘Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua’, durante todo el mes de octubre.

El programa de esta edición, que se celebra con carácter anual, incluye más de medio centenar de actividades que se desarrollan en más de una decena de municipios adheridos a la Red Europea. Este año participan los países de España, Malta y Portugal.

Es una propuesta que busca difundir los valores culturales, tanto materiales como inmateriales, de la Semana Santa más allá de las fechas en que se celebra. Al mismo tiempo, ofrece a residentes y visitantes una atractiva programación turística y cultural. Dado que en Semana Santa y Pascua la ciudadanía centra su atención en vivir sus propias tradiciones, estas jornadas representan una oportunidad única para acercarse a este valioso legado en diversos puntos de Europa, contribuyendo así a desestacionalizar su conocimiento y a descubrirlo desde una perspectiva diferente.

Cada localidad organiza su propia programación que incluye visitas guiadas a museos, iglesias y exposiciones; conferencias, conciertos y talleres; procesiones, rutas temáticas y jornadas de puertas abiertas. Desde la imaginería, la música sacra y las tradiciones populares hasta propuestas didácticas para niños, el programa busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la Semana Santa y la Pascua, acercando al público local y visitante la riqueza cultural, histórica y espiritual de estas celebraciones en diferentes ciudades europeas.

El programa completo se puede consultar en:

https://www.holyweekeurope.com/dias-de-la-red/

Más sobre la Red Europea

La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, creada en 2019, es una organización dedicada a la difusión de las tradiciones vinculadas con estas celebraciones, contribuyendo así a la salvaguarda de su valioso patrimonio. Su objetivo principal es favorecer un mayor conocimiento de los valores de este extenso legado, presente y vivo en gran parte de Europa. Un patrimonio que, aun mostrando notables particularidades locales, se comparte como elemento común en numerosas regiones. Actualmente está integrada por cerca de 40 miembros de Croacia, Eslovenia, España, Italia, Malta, Portugal y Serbia.