Las profecías del calentamiento global

Autor: Francisco García Montoya

(El autor es agricultor, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, doctorado en Botánica por la Universidad de Córdoba y Catedrático numerario de Bachillerato jubilado).

La veracidad y el valor de un paradigma, de una teoría, se puede medir por su predictibilidad, es decir, por su capacidad para predecir acontecimientos futuros sobre los que versa dicho paradigma. En los últimos decenios hemos visto prosperar la teoría del “calentamiento global causado por el hombre”. Pues bien, vamos a echar una mirada a algunos de los pronósticos realizados apoyándose en esta teoría impulsada por las élites globalistas que se encuentran detrás de la malvada Agenda 2030 que tantos problemas está causando a nuestro país, a España, y en concreto a nuestro término municipal de Cabra (Córdoba), porque la moda de transformar fértiles suelos de cultivo en áridos parques fotovoltaicos en aras de una supuesta utilidad pública es el resultado de la aplicación de las desquiciadas políticas derivadas de la fatídica Agenda 2030. Hay que recordar que la adhesión a dicha Agenda fue firmada en 2015 por Rajoy (PP), siendo presidente del gobierno de la nación, en las Naciones Unidas en nombre de España y, aunque su adhesión no era ni es vinculante, quienes manejan los hilos del poder han conseguido que tanto en España como en el resto de Europa sus postulados e imposiciones se consideren por casi todo el espectro político como si fuesen el mismísimo “evangelio” en palabras del señor García Margallo (PP).

En este escrito únicamente haré un repaso comentado de algunas de las predicciones porque si nos fijásemos en todas las profecías hechas sobre el futuro del clima mundial podríamos llenar al menos la mitad de uno de los grandes volúmenes de la Enciclopedia Espasa Calpe. A través de noticias periodísticas veremos también cuando cambió el paradigma de enfriamiento global a calentamiento global antrópico.

En octubre de 1958, The New York Times comenta: “…las masas de hielo pueden estar dando paso a una 5ª edad de hielo.”

En julio de 1971, The Washinton Post, citando a un científico de la Nasa dice: “El mundo podría estar a tan solo 50-60 años de una desastrosa nueva edad de hielo.”

En febrero de 1978, The New York Times cita: “Un equipo internacional de especialistas ha concluido, a partir de ocho índices climáticos, que no se vislumbra el fin de la tendencia al enfriamiento de los últimos 30 años, al menos en el hemisferio norte.”

En abril de 1980, Boston Globe, citando a un científico dice: “Científico predice una nueva edad de hielo para el siglo XXI.”

Hasta estas fechas vemos que según la expectativa científica lo que se nos venía encima era una época glacial y no un calentamiento. También hay que notar que ninguna de estas predicciones se ha cumplido por ahora. Pero, a partir de estas fechas podemos observar que el discurso cambia a favor del calentamiento global, veamos algunos ejemplos.

En septiembre de 1988, AFP News, agencia de noticias global, predice lo siguiente; “Una subida gradual del nivel del mar en 30 años, y que el fin de las Maldivas y de su pueblo podría llegar antes si los suministros de agua potable se secan para 1992, como se ha predicho.”

Comentario: Vemos como en estas fechas se deja de hablar de enfriamiento global y va surgiendo en los medios de comunicación la idea del calentamiento global que haría subir el nivel del mar. Igualmente, observamos cómo se empiezan a predecir catástrofes causadas por el calentamiento. Actualmente, 37 años después de este vaticinio las Maldivas siguen emergidas y son un destino turístico de primer orden.

En julio de 1989, Associated Press News, informa: “Un alto funcionario de las naciones Unidas, Noel Brown, dice que naciones enteras podrían ser borradas de la faz de la Tierra por el aumento del nivel del mar si el calentamiento global no se revierte para el año 2000.”

Comentarios: Pasó el año 2000, ya estamos en 2025, y esta predicción alarmantemente catastrofista se ha demostrado absolutamente falsa. Ni el nivel del mar ha subido apreciablemente ni naciones han sido borradas del mapa por la subida del nivel del mar.

En marzo de 2000, The Independent (Reino Unido), dice: “Las nevadas son cosa del pasado… Los niños no van a saber lo que es la nieve… dentro de unos años, las nevadas invernales se convertirán en un acontecimiento muy raro y emocionante.”

Comentario: En Gran Bretaña nevó al año siguiente y lo sigue haciendo todos los inviernos hasta hoy día.

En diciembre de 2007, la BBC, citando al experto climático Wislaw Marlowki, dice: “Veranos árticos sin hielo para 2013.”

En 2007 All Gore, un cuentista de siete suelas, quedó en evidencia al pronosticar que el polo norte quedaría sin hielo en 2014 cosa que no ocurrió ese año ni en los sucesivos hasta hoy día, por otra parte, en 2014 hubo más hielo en el polo norte que en 2007. Es más, científicos británicos concluyeron en 2024 que la banquisa de hielo polar ha permanecido sin muchas variaciones durante las dos últimas décadas. Por cierto, hay que tener ganas de desprestigiar un galardón como el Premio Nobel concediéndoselo a un personaje como All Gore, pero eso es lo que puede conseguir alguien cuando pone el poco prestigio que atesora al servicio de las perversas élites globalistas que están detrás de la malvada Agenda 2030.

Pasó el 2014 y como no se había cumplido la profecía de All Gore, en enero de 2018 la revista Forbes, citando a un profesor de Harvard, dice: “Las posibilidades de que quede hielo permanente en el Ártico después de 2022 son esencialmente cero.”

Comentario: Nostradamus con su plato con agua acertaba más que todos los pretendidos expertos climáticos juntos armados de modelos informáticos avanzados. Estamos a 2025 y la banquisa ártica sigue teniendo buena salud.

Faltaba la guinda de todos los pasteles climáticos, la señorita Greta Thunberg, la santa elevada a los altares de la nueva Religión Calentológica, la religión del Nuevo Orden Mundial. Esta chica en 2018 escribió en el entonces Twitter: “Los humanos se extinguirán si no arreglamos el cambio climático para 2023.” Y “Un destacado científico dice que el cambio climático acabará con toda la humanidad a menos que dejemos de usar combustibles fósiles en los próximos cinco años.”

Comentarios: Greta Thunberg a principios de 2023 eliminó esos tuits de 2018 en vistas de que el mundo y la humanidad siguen en 2023. También podemos observar como no pierde ocasión de culpar del cambio climático a los combustibles fósiles, es decir, al CO2 y por supuesto al género humano que los usa.

Por último, para no cansar, en diciembre de 2021, los Angeles Times titula: “Una California sin nieve podría llegar antes de lo que crees.”

Comentario: Unas semanas más tarde la Universidad de Berkeley anunció que California tuvo el mes de diciembre más nevado de la historia.

Junto con las anteriormente citadas hay centenares de predicciones ninguna de las cuales se ha cumplido. En cualquier disciplina científica una teoría con un nivel de predictibilidad cero como es el caso del “calentamiento global de origen antrópico” no se consideraría ni siquiera como una teoría, simplemente sería considerada una tontería, o como diría una cordobesa muy querida por mí, un “parche poroso”. Sin embargo, este engendro teórico está sirviendo para imponernos los postulados tiránicos de la malvada Agenda 2030 que hace unos años la mayoría de la gente veía como una fábula de los conspiranoicos, pero que ahora la estamos sintiendo en propias carnes con la imposición de las llamadas energías limpias y renovables y el cierre de las centrales térmicas, nucleares e incluso de las de ciclo combinado, además, no solo las cierran sino que llegan a derruirlas para que no puedan ser puestas en funcionamiento en el futuro.

En Cabra ya la tenemos aquí con la implantación de 3 y posiblemente un cuarto parque fotovoltaico que va a transformar cerca de 1000 hectáreas de fértiles suelos de olivar en eriales con suelos estériles donde no va a crecer nada y que van a dejar de ofrecer empleo y distribución de la riqueza a los trabajadores del campo, a los que venden abonos, a los que venden maquinaria, a los que reparan tractores y maquinaria agrícola, a las tiendas del pueblo y en general a otros muchos autónomos desde fontaneros a albañiles pasando por pintores y carpinteros, porque el dinero que sale de la agricultura termina llegando a todos ellos en forma de clientes que compran productos manufacturados, pintan su vivienda, hacen una obra, arreglan o compran muebles, modernizan sus instalaciones eléctricas o de fontanería, etc.

También está previsto construir en Cabra dos plantas de biogás para la obtención de gas metano. Sí, ese gas de los pedos del ganado y que no gusta a los calentólogos porque según dicen es un importantísimo gas de efecto invernadero. Pues sí señores, los egabrenses vamos a tener el honor de disfrutar no de una sino de dos factorías de pedos así que vayan comprando una pinza para la nariz porque los malos olores serán la tónica del día y de la noche en la localidad, se lo pueden preguntar a los habitantes de Campillos (Málaga) que ya disfrutan de una de esas fábricas maravillosas que han “industrializado” el pueblo.

Y la cosa no se queda ahí porque al parecer podría existir el proyecto de instalación en Cabra de un centro de inteligencia artificial (IA) que consumiría una cantidad astronómica de agua para refrigeración. Los parques solares consumen agua, las plantas de biogás también, los centros de datos mucha más agua, y los ciudadanos también. ¿Serían ustedes capaces de predecir quienes de los mencionados van a padecer las restricciones de agua?