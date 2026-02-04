Las IX Jornadas de Historia de Cabra ponen el foco en el papel de la mujer en el pasado local

Cabra vuelve a mirar a su historia esta semana con la celebración de las IX Jornadas de Historia de Cabra, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que, en esta edición, centra su programación en figuras femeninas que desempeñaron un papel relevante en el desarrollo histórico, cultural y social del municipio.

El ciclo, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, se desarrolla con una notable respuesta del público y con una agenda que combina reflexión académica, divulgación histórica y revisión crítica del relato tradicional.

Las jornadas, que se celebran desde el lunes y a lo largo de la semana, se han visto parcialmente condicionadas por la alerta meteorológica decretada para este miércoles. Como consecuencia, la organización ha decidido aplazar una de las sesiones previstas, que finalmente se celebrará el viernes 6 de febrero a partir de las 18.30 horas, atendiendo a las recomendaciones de la Junta de Andalucía para evitar desplazamientos innecesarios.

Durante el acto de apertura, la delegada de Cultura, M. Sierra Sabariego, subrayó el sentido de esta edición, que busca dar visibilidad a mujeres históricamente relegadas a un segundo plano. Según explicó, estas jornadas “pretenden dar difusión a mujeres que formaron parte intrínseca de nuestra historia y que durante muchísimo tiempo han permanecido en un segundo plano, guardadas en el cajón del olvido, y a las que ahora queremos situar en el lugar que merecen”. En esta línea, la responsable municipal insistió en que “la historia de Cabra sería incompleta si no tuviésemos en cuenta estas voces femeninas que tanto aportaron a la cultura, a la filantropía, al patrimonio y a la educación de nuestra ciudad y de Andalucía”.

El planteamiento del ciclo responde, por tanto, a una voluntad de revisión histórica desde una perspectiva integradora, que permita ampliar el conocimiento del pasado local incorporando miradas que no siempre han sido recogidas en los relatos oficiales. La programación gira en torno a distintas mujeres vinculadas a Cabra, cuyas trayectorias y aportaciones son analizadas desde el rigor académico y el contexto histórico en el que se desarrollaron.

Sabariego también quiso poner en valor la continuidad de estas jornadas, que alcanzan ya su novena edición. En este sentido, agradeció expresamente la fidelidad del público asistente, señalando que “si alcanzamos ya esta novena edición es gracias a la respuesta constante de vecinos y vecinas que llenan cada convocatoria”. La edil aprovechó su intervención para pedir comprensión a las personas inscritas ante el cambio puntual en el programa, explicando que la modificación se ha realizado “por precaución, siguiendo las indicaciones trasladadas a los ayuntamientos por la Junta de Andalucía para evitar desplazamientos innecesarios”.

Por su parte, el coordinador de las jornadas, el historiador y escritor egabrense José Calvo Poyato, contextualizó el origen de esta edición dentro de la evolución del propio ciclo. Recordó que la decisión de dedicar íntegramente las jornadas a figuras femeninas surge tras la experiencia del pasado año, centrada en personajes masculinos del siglo XIX. En palabras del coordinador, se trata de una apuesta consciente por equilibrar el enfoque histórico y ampliar el campo de estudio a otros protagonistas del pasado.

Calvo Poyato destacó igualmente la importancia del respaldo institucional para la celebración de este tipo de iniciativas, afirmando que “estas jornadas pueden desarrollarse gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de su Delegación de Cultura, sin cuyo apoyo no serían posibles”. Un reconocimiento que pone de relieve el papel de las administraciones locales en la promoción de actividades culturales de carácter divulgativo y formativo.

La programación de las IX Jornadas de Historia de Cabra se abrió con la ponencia de Carmen Lázaro, que ofreció una visión global sobre la presencia de la mujer en la historia. Esta intervención inicial sirvió como marco conceptual para el resto de conferencias, abordando de manera general el papel femenino en distintos periodos históricos y su progresiva incorporación al relato historiográfico. A continuación, Encarnación Lemus centró su intervención en la Residencia de Señoritas y su vinculación con la egabrense Nieves López Pastor, aportando una perspectiva concreta sobre educación, modernidad y redes intelectuales femeninas.

El viernes continuará el ciclo con la conferencia del propio José Calvo Poyato, dedicada a la figura de Carmen Jiménez, vizcondesa de Termens, y al legado que dejó en su contexto histórico. Esta ponencia permitirá profundizar en el análisis de una mujer perteneciente a la nobleza y en su influencia dentro del marco social y político de su tiempo. La clausura de las jornadas correrá a cargo del historiador egabrense Antonio Ramón Jiménez, quien abordará el ejercicio del poder por parte de mujeres durante el siglo XVI, tanto como titulares como regentes del Condado de Cabra.

Con esta estructura, las jornadas ofrecen un recorrido que combina enfoques generales y estudios de caso, permitiendo al público asistente aproximarse a distintas realidades históricas desde una óptica común. El objetivo no es solo divulgar nombres y biografías, sino también contextualizar el papel que estas mujeres desempeñaron en ámbitos como la política, la cultura, la educación o la gestión patrimonial.

En la clausura, Calvo Poyato reiteró su agradecimiento tanto al público como al Consistorio egabrense por el respaldo recibido, destacando el valor de estas jornadas como herramienta de conocimiento colectivo. Según afirmó, este ciclo “refuerza el conocimiento del pasado local y ayuda a comprender mejor nuestro presente, integrando miradas que durante demasiado tiempo no ocuparon el lugar que les correspondía en el relato histórico”.

Las IX Jornadas de Historia de Cabra se consolidan así como un espacio de reflexión y divulgación histórica, en el que la revisión del pasado se plantea desde el rigor académico y el interés por ofrecer una visión más completa e inclusiva de la historia local. Una propuesta cultural que, edición tras edición, continúa atrayendo al público y contribuyendo al debate sobre cómo se construye y se transmite la memoria colectiva.