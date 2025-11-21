Las asociaciones de madres y padres de alumnos de la ciudad reciben el X Premio del Observatorio de la Infancia de Cabra

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Infancia y Familias, ha entregado esta tarde los X Premios del Observatorio de la Infancia, en el marco de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Infancia. Un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha estado presidido por el alcalde, Fernando Priego, la delegada municipal de Infancia y Familias, M. Sierra Sabariego, y miembros de la Corporación municipal.

El galardón ha ido a parar a las 13 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs) de los centros educativos de Cabra, reconociendo así su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la infancia en la ciudad. Se trata de los colectivos ‘La Guarde’, ‘La Infancia’, ‘Mi Primera Infancia’, ‘Director José Delgado’, ‘La Paz’, ‘Los Grupos’; ‘Santo Cristo’, ‘Termens’, ‘Torre del Homenaje’, ‘Dialga, Siglo XXI’, ‘Felipe Solís’, ‘Pepita Jiménez’ y ‘Maestro Rodríguez López’. Durante el acto, el CLIC ha dado lectura a un manifiesto con motivo de esta efemérides.

El alcalde, Fernando Priego, ha felicitado a las entidades premiadas subrayando que su labor es “fundamental dentro del ecosistema educativo de Cabra ya que, además de apoyar el proceso de aprendizaje de los menores, se preocupan por su bienestar y desarrollo social”.

En este sentido, el primer edil ha puesto de relieve que “su compromiso diario resulta imprescindible para garantizar que nuestros niños y niñas crezcan en un entorno seguro, educativo y enriquecedor”.

Asimismo, Priego ha valorado el trabajo que desarrolla el Observatorio de la Infancia, señalando que junto a otras iniciativas que desarrolla el Consistorio como el Consejo Local de la Infancia de Cabra (CLIC), la estrategia contra el absentismo ‘Tod@s al Cole’ o la Mesa del Buen Trato a la Infancia, permite que la ciudad mantenga desde 2008 el sello de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ otorgado por UNICEF. “Todo ello refleja nuestro compromiso constante con los derechos de los menores y con la construcción de una sociedad más justa y participativa”, ha añadido.

La programación por el Día Mundial de la Infancia en Cabra incluye también otras actividades, como una acción de sensibilización sobre los derechos de la infancia organizada por el alumnado del Ciclo Superior de Integración Social del IES ‘Aguilar y Eslava’ en la Plaza de España, o una tarde -este viernes desde las 18.00 horas- de juegos populares con Inma y Frasky en la trasera del Ayuntamiento, completando así una serie de propuestas pensadas para promover la participación activa y el bienestar de los niños y niñas de la ciudad.