La VII Maratón de los Reyes Magos llenará este sábado el Parque Europa de magia y solidaridad

El Ayuntamiento de Cabra, a través de sus delegaciones de Políticas Sociales, Infancia y Familias, Tráfico y Deportes, colabora con una nueva edición de la Maratón de los Reyes Magos, una cita organizada por la Asociación ‘Cabalgata de Reyes Magos’ que se ha consolidado dentro del calendario prenavideño egabrense y que este año celebra su séptima edición.

La actividad tendrá lugar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, este sábado 15 de noviembre a partir de las 12.00 horas en el Parque Europa, espacio elegido en esta ocasión debido a las obras de mejora que se están ejecutando en el Parque Alcántara-Romero. La jornada se prolongará hasta las 17.00 horas y combinará deporte, ocio y solidaridad a beneficio de este colectivo egabrense.

Durante la presentación, la delegada municipal de Políticas Sociales, Enca Priego, ha destacado que “esta séptima edición vuelve a ser una cita deportiva, lúdica, solidaria y familiar, que nos hace comenzar a sentir la magia de la Navidad en Cabra”. Priego ha subrayado que esta jornada “permitirá llenar de energía, color y entusiasmo el Parque Europa, gracias al trabajo conjunto de asociaciones, voluntarios y colectivos que hacen posible que cada año la visita de Sus Majestades de Oriente a nuestra ciudad sea un éxito”.

Asimismo, la edil ha informado de que, ante las previsiones meteorológicas adversas, la Asociación comunicará mañana jueves, 13 de noviembre, a través de sus canales oficiales el posible aplazamiento de la actividad y la nueva fecha de celebración, animando en todo caso a la ciudadanía “a participar, adquirir sus dorsales y disfrutar de una jornada tan divertida como solidaria”.

Por su parte, Luis Calvillo, representante de la Asociación ‘Cabalgata de Reyes Magos’, ha explicado los detalles de la programación, destacando que más de una treintena de voluntarios, monitores y especialistas colaboran en la organización de esta cita que arrancará a las 12.00 horas y se desarrollará hasta las 17.00 horas. Cada participante podrá representar a su Rey Mago o Cartero Real favorito “portando una corona con chip de cronometraje, y a las 15.00 horas se proclamará simbólicamente ganadora la corona que más kilómetros haya sumado”, ha señalado.

De forma paralela, el Parque Europa acogerá un amplio programa de actividades para toda la familia, con propuestas como rocódromo y tirolina, puentes de equilibrio, castillos hinchables, talleres de pintacaras y globoflexia, actividades de orientación o un circuito de karts educativos de seguridad vial.

Calvillo ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Cabra y de las empresas colaboradoras Aventura Vertical, Sprintchip y Frasky Animación, subrayando que “sin su implicación y la de todos los voluntarios no sería posible desarrollar una jornada de esta magnitud”.

Asimismo, el miembro de la Asociación, Manuel Aguilar, ha explicado que el Club de Senderismo y Montaña de la Subbética se sumará a la iniciativa con una ruta solidaria de 15 kilómetros por caminos públicos y la Vía Verde del Aceite. “La salida será a las 9.00 horas desde la Estación del Tren del Aceite, con llegada prevista al Parque Europa sobre las 13.00 horas, para concluir con una jornada de convivencia en el recinto”, ha detallado, invitando a todos los aficionados a la naturaleza a participar.

Los dorsales solidarios pueden adquirirse en los establecimientos colaboradores – Cambalache, El Paladar, La Papelería, Floristería Mª Carmen y La Cotorra-, con un donativo de 4 euros para adultos (a partir de 14 años) y 2 euros para menores.