La Universidad de Córdoba inaugura en Cabra un Centro de Desarrollo Territorial para reforzar la transferencia de conocimiento en la comarca

La Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado en Cabra su nuevo Centro de Desarrollo Territorial, un espacio concebido para impulsar el desarrollo socioeconómico, la innovación y la transferencia de conocimiento en la comarca. La iniciativa es fruto de un convenio suscrito en marzo del pasado año entre el Ayuntamiento de Cabra y la institución académica, y se integra en la red de centros promovidos por la universidad en distintos puntos de la provincia.

El acto de inauguración, celebrado en la Casa de la Juventud, contó con la presencia de diversas autoridades políticas y académicas. La puesta en marcha del centro estuvo presidida por el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el alcalde de Cabra, Fernando Priego; y el director del nuevo espacio y profesor del Área de Organización de Empresas de la Universidad, Guzmán Muñoz.

Un modelo orientado al territorio

El Centro de Desarrollo Territorial nace con el objetivo de acercar la Universidad al territorio, especialmente al tejido empresarial, y de favorecer la colaboración con administraciones, empresas y ciudadanía mediante acciones formativas, proyectos de investigación e iniciativas orientadas a responder a las necesidades reales del entorno.

Durante su intervención, el rector Manuel Torralbo subrayó que “iniciativas como esta permiten que el conocimiento generado en la universidad se transforme en progreso y desarrollo” y contribuyen a que la “provincia de Córdoba sea más competitiva, esté más cohesionada, y disponga de mayores oportunidades”.

Torralbo también recordó que los indicadores que sitúan a la UCO en posiciones destacadas en distintos rankings “carecerían de menos valor sino fuéramos capaces de ponerlos al servicio de la ciudadanía”, ya que “la excelencia académica”, afirmó, “no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad, la de transformar el conocimiento en bienestar real para la sociedad a la que nos debemos”.

Estas declaraciones enmarcan el nuevo centro dentro de la estrategia institucional de la Universidad de Córdoba de reforzar su compromiso con el desarrollo territorial y la transferencia de conocimiento, apostando por un modelo universitario alineado con los retos actuales de la sociedad y las demandas de su entorno.

Colaboración institucional y continuidad

Por su parte, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, agradeció a la Universidad de Córdoba “su disposición e interés para que este proyecto haya salido adelante”, señalando que “se trata de uno más de los que, históricamente, vienen respaldando la colaboración entre ambas instituciones” y que “refuerzan el papel de Cabra como ‘ciudad universitaria’ y referente educativo en el centro de Andalucía”.

El regidor destacó además “los resultados que ya estamos obteniendo, sólo en las primeras semanas de funcionamiento de este Centro”, que “ha despertado el interés tanto de la población que demandaba este tipo de formación como de muchos sectores económicos de la ciudad que han visto en la transferencia de conocimiento que aporta la Universidad una oportunidad de especialización y, por ende, de expansión y desarrollo”.

El nuevo centro se suma así a la red de Centros de Desarrollo Territorial que la UCO ha establecido en los últimos años en localidades como Lucena, Pozoblanco, Puente Genil, Baena y Priego de Córdoba, ampliando su presencia en la provincia.

Un puente entre universidad y empresa

El director del Centro de Desarrollo Territorial de Cabra, Guzmán Muñoz, subrayó que “hoy se ha inaugurado una forma de entender la universidad que se concibe como un actor comprometido con su entorno, y que no se conforma con estar en el territorio, sino que decide trabajar con el territorio”.

En este sentido, explicó que “el centro apostará por un modelo de colaboración estable entre grupos de investigación y tejido productivo, que facilite una cooperación real y bidireccional, y que posicione a la universidad como un puente de conocimiento”.

Muñoz reconoció además que esta nueva etapa “le está permitiendo acercarse de forma directa a la realidad cotidiana de las empresas, a sus problemas y necesidades, y a esa mezcla de creatividad, urgencia y resiliencia con la que se sostiene el día a día del tejido productivo”.

Formación, transferencia y cultura

Entre las funciones del centro destaca su dimensión formativa, orientada a detectar y canalizar desde el propio territorio las demandas reales de los distintos sectores socioeconómicos de Cabra y su entorno.

Se prestará especial atención a sectores estratégicos en la zona, como la industria del metal, sin dejar de lado otros ámbitos como el logístico, tecnológico, sanitario, jurídico, agroalimentario, el tratamiento de aguas, el sector cultural e histórico-arqueológico o el diseño gráfico.

Asimismo, el centro actuará como intermediario en la transferencia de conocimiento entre la Universidad y la empresa, consolidando un modelo de colaboración estable entre los grupos de investigación universitarios y el tejido productivo de la zona.

La dimensión cultural también forma parte de su hoja de ruta. Más allá de consolidarse como instrumento de generación de conocimiento, el centro aspira a posicionarse como agente activo en la dinamización social del territorio, “algo de especial relevancia en un municipio como Cabra, caracterizado por una intensa vida cultural y un patrimonio histórico de gran relevancia”, según destacó Guzmán Muñoz.

Actividad inicial y próximos pasos

En sus primeros meses de funcionamiento, los responsables del centro han mantenido diversas reuniones con organizaciones empresariales de la zona para conocer de primera mano las necesidades del entorno.

Además, ya se han celebrado jornadas formativas sobre urbanismo y edificación, comercio electrónico, tecnología aplicada a logística y transporte y cambios normativos en los sistemas de facturación.

De cara a los próximos meses, están previstos cursos de ciberseguridad, gestión de Excel, licitaciones en las administraciones públicas y estados contables para pymes. Asimismo, el centro continuará su ronda de encuentros con el tejido empresarial y promoverá actividades culturales como un concierto conjunto del Coro Averroes y el Coro de Cámara de la Fundación Aguilar y Eslava, así como la puesta en escena de una obra interpretada por el Grupo de Teatro de la Universidad de Córdoba.

Con esta inauguración, la Universidad de Córdoba amplía su red de Centros de Desarrollo Territorial en la provincia y refuerza su estrategia de acercar el conocimiento universitario al entorno socioeconómico, en colaboración con las instituciones locales y el tejido productivo.