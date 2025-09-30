La Subida Pedestre al Santuario de María Santísima de la Sierra alcanza su 39ª edición el próximo 1 de noviembre

El próximo sábado, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el foco del atletismo andaluz volverá a centrarse en Cabra con motivo de la XXXIX Subida Pedestre al Santuario de María Santísima de la Sierra, una carrera organizada por el club Cabra Running con el apoyo del Ayuntamiento de Cabra, a través de sus delegaciones de Deportes y Juventud, y que está incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares 2025 de la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Atletismo.

“Estamos ante una de las pruebas más singulares y de mayor renombre del calendario de carreras populares de toda España, tanto por la jornada festiva en la que se celebra como por el privilegiado enclave en el que se desarrolla”, ha apuntado Francisco Casas, delegado municipal de Deportes quien junto al presidente del club, David Cañete, han presentado esta edición “que se organiza no sin dificultad, ya que requiere mucha documentación y mucha gestión debido al entorno natural en el que se desarrolla y el operativo de seguridad que una prueba de estas características lleva consigo”, ha destacado el edil, quien ha felicitado a Cabra Running “por lo duro de este trabajo”.

Por su parte, Cañete ha explicado los pormenores de esta jornada que, como viene siendo costumbre en los últimos años, contará con dos modalidades como son carrera a pie y senderismo “para poder llegar a todos los niveles de preparación y abarcar también a aquellas personas que quieren hacer deporte sin necesidad de competir”.

La salida será a las 10.30 horas desde los Arcos de la antigua calle Baena para la prueba competitiva y desde la Cooperativa Olivarera de Cabra para el senderismo, dándose inicio a un recorrido de 14,3 kilómetros con 769 metros de desnivel positivo que le otorgan una dureza especial. El precio de la inscripción es de 15 euros y se pueden realizar a través de la web www.tusinscripciones.es hasta el próximo día 15 de octubre.

La organización ha puesto a disposición de las personas interesadas la dirección de correo electrónico c.d.cabrarunning@gmail.com para ofrecer toda la información que precisen.