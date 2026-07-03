La reforma integral de la calle Bachiller León culmina tras una inversión de 164.000 euros y mejora la accesibilidad en el barrio del Cerro

Las obras, ejecutadas a través del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA), han permitido renovar la red de agua potable, modernizar la pavimentación y reforzar la accesibilidad de una de las principales vías del barrio del Cerro, además de generar 805 jornales.

La reforma integral de la calle Bachiller León ya es una realidad. El Ayuntamiento ha dado por concluidas las obras de mejora de esta vía situada en el entorno del barrio de «El Cerro», una actuación que ha supuesto una inversión total de 164.000 euros, financiada con cargo al Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA), y que, además de modernizar las infraestructuras de la zona, ha permitido la generación de 805 jornales durante su ejecución.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado el resultado de una intervención que ha tenido como principales objetivos renovar la red de agua potable, mejorar la accesibilidad y modernizar la imagen urbana de una calle que presentaba importantes necesidades de actuación tanto en su pavimentación como en sus infraestructuras básicas.

Durante la visita, el regidor destacó el alcance de unos trabajos que, según explicó, permiten seguir avanzando en la mejora de los barrios del municipio. En este sentido, afirmó que la obra ha permitido “actuar sobre una calle que presentaba necesidades de mejora tanto en su pavimentación como en las infraestructuras básicas”, al tiempo que subrayó que esta actuación “vuelve a demostrar la utilidad del PFEA como una herramienta fundamental para seguir modernizando nuestros barrios, mejorar la vida diaria de los vecinos y generar empleo”.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la apuesta por una solución urbanística adaptada a las características de la calle. Según explicó Fernando Priego, en la calle Bachiller León no existía espacio suficiente para construir acerados convencionales con una anchura adecuada. Por ese motivo, el Ayuntamiento optó por una plataforma única, una solución que, en palabras del alcalde, “mejora la accesibilidad, la seguridad peatonal y la imagen urbana del entorno”.

La intervención también ha supuesto una renovación completa del pavimento. Para ello se ha empleado adoquín rústico con cara superior flameada, un material que ofrece una superficie lisa, rugosa y antideslizante. Según explicó el primer edil, este tipo de pavimento proporciona “una mayor eficiencia en el tránsito y una estética integrada en el entorno”. Además, se ha aplicado un tratamiento diferenciado entre las zonas destinadas a la calzada y al acerado, manteniendo la unidad visual de la calle y facilitando su lectura urbana.

El alcalde destacó igualmente que esta actuación mantiene la línea estética desarrollada en otras zonas del barrio del Cerro. En este sentido, señaló que la calle “mantiene una línea estética similar a la ejecutada en otros enclaves del barrio del Cerro, con el objetivo de dotar a la zona de una imagen urbana homogénea y coherente”. Asimismo, añadió que “siempre intentamos ir más allá de un simple arreglo de calles, siguiendo la línea que venimos desarrollando para la transformación ordenada de nuestros barrios, cuidando los materiales, la accesibilidad y la integración con el resto del entorno”.

Junto a las mejoras visibles en la superficie de la vía, la actuación ha incorporado una importante renovación de las infraestructuras hidráulicas. En concreto, se ha sustituido la red de suministro de agua potable mediante la instalación de una nueva conducción de fundición dúctil de 100 milímetros. Esta mejora permitirá reforzar la calidad y la fiabilidad de las infraestructuras hidráulicas de la zona, dentro del objetivo municipal de seguir renovando las redes antiguas y los servicios básicos. Sobre este aspecto, Fernando Priego explicó que esta actuación “permitirá reforzar la calidad y fiabilidad de las infraestructuras hidráulicas de la zona, dentro del objetivo municipal de seguir actuando sobre redes antiguas y servicios básicos”.

La reforma de la calle Bachiller León forma parte de las actuaciones desarrolladas a través del Programa para el Fomento del Empleo Agrario, una iniciativa que, según destacó el alcalde, continúa siendo una herramienta para combinar la mejora de las infraestructuras municipales con la generación de empleo. En este caso, la inversión realizada ha alcanzado los 164.000 euros y ha hecho posible la creación de 805 jornales durante el desarrollo de las obras.

El proyecto ha estado orientado a resolver las necesidades detectadas en una vía que presentaba carencias tanto desde el punto de vista funcional como en materia de infraestructuras. La ejecución de una plataforma única, la renovación de la pavimentación y la sustitución de la red de abastecimiento de agua constituyen los principales ejes de una intervención que busca mejorar las condiciones de movilidad y la prestación de los servicios básicos en este entorno del barrio de «El Cerro».

La actuación responde, además, al planteamiento municipal de desarrollar mejoras urbanas que mantengan una imagen homogénea en los distintos espacios públicos del barrio, integrando soluciones de accesibilidad y materiales acordes con el entorno urbano. La diferenciación entre las zonas de calzada y acerado, sin perder la continuidad estética del conjunto, es uno de los elementos incorporados en esta reforma para facilitar tanto la movilidad como la percepción visual de la calle.

Al término de la visita, Fernando Priego quiso agradecer la colaboración y la comprensión mostradas por los vecinos durante el desarrollo de las obras. El alcalde reconoció las molestias que este tipo de intervenciones pueden ocasionar mientras se ejecutan, aunque insistió en los beneficios que aportan una vez finalizadas. En este sentido, manifestó que “sabemos las molestias que generan estas obras mientras se ejecutan, pero el resultado final merece la pena porque ganamos calles más accesibles, más seguras y mejor preparadas para el futuro”.

Con la finalización de esta actuación, la calle Bachiller León cuenta con una nueva configuración urbana, una red de abastecimiento renovada y mejoras en materia de accesibilidad y seguridad peatonal. La intervención, ejecutada con financiación del PFEA, se suma a las actuaciones dirigidas a la modernización de las infraestructuras municipales y a la mejora de los espacios públicos del barrio del Cerro, con una inversión de 164.000 euros y la generación de 805 jornales durante su ejecución.