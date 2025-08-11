La red de videovigilancia de Cabra ya supera el centenar de cámaras para el control del tráfico

El Ayuntamiento de Cabra avanza en la ampliación y dotación de sistemas para mejorar el control del tráfico a través del desarrollo de su red municipal de videovigilancia, que ya supera el centenar de cámaras y dispositivos distribuidos en distintos puntos del casco urbano, y que son monitorizados desde el centro de pantallas ubicado en la Jefatura de la Policía Local donde se realiza un seguimiento constante para garantizar la eficacia del sistema.

Este proyecto, que comenzó a implementarse en el año 2011, ha ido ampliándose de forma progresiva en función de las necesidades de la ciudad y de los distintos escenarios de actuación en materia de seguridad y movilidad. “La red de cámaras tiene como objetivo fundamental la vigilancia de los accesos, vías principales y edificios públicos, reforzando así tanto la prevención de incidentes como la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan alterar el orden público o poner en riesgo a la ciudadanía”, ha afirmado el delegado de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de Cabra, Guillermo González.

En fechas recientes, y a raíz de los sucesos ocurridos meses atrás en la zona de El Aradillo, el Consistorio ha reforzado la presencia de cámaras en este sector incluyendo la instalación de nuevos dispositivos tanto en uno de los principales accesos como en varios puntos estratégicos del entorno. Del mismo modo, se ha incrementado la cobertura en otro acceso fundamental a Cabra, como es la carretera de Monturque, con el objetivo de reforzar la vigilancia en las entradas al casco urbano.

El responsable municipal ha destacado que “las cámaras por sí solas no evitan los actos delictivos, pero se han demostrado determinantes en la resolución y esclarecimiento de los casos que se producen”. En este sentido, ha puesto de relieve el papel clave que desempeña el sistema de videovigilancia “como herramienta de apoyo para las fuerzas de seguridad y la labor que desarrollan en el municipio”.

Algunas de estas cámaras están equipadas con tecnología de última generación que permite, entre otras funcionalidades, la detección y lectura automática de matrículas de los vehículos que circulan por la red viaria. “Esta capacidad supone un importante refuerzo para el control del tráfico, facilitando la identificación de infracciones y mejorando la seguridad vial en la ciudad”, ha apuntado González.

Por último, el delegado municipal ha avanzado que el Ayuntamiento “seguirá ampliando la red de videovigilancia municipal, con la incorporación de nuevos dispositivos en más zonas del municipio”, a fin de “continuar extendiendo esta infraestructura para abarcar aún más puntos estratégicos de Cabra, siempre con el compromiso de garantizar una ciudad más segura para todos”.