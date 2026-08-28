La Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra convoca un concurso de fachadas y balcones para el recorrido procesional del 8 de septiembre

Con el objetivo de realzar y embellecer el paso de María Santísima de la Sierra por las calles de Cabra en su recorrido procesional programado para el próximo día 8 de Septiembre, la Real Archicofradía ha anunciado la convocatoria de un concurso abierto de fachadas y balcones.

Según se especifica en la convocatoria oficial, no es necesaria inscripción previa para participar. Podrán optar a los reconocimientos todas las fachadas y balcones que se encuentren debidamente engalanadas a lo largo del itinerario fijado para la procesión.

En la valoración de las propuestas, el jurado prestará especial atención al uso de elementos decorativos tradicionales. Entre los recursos ornamentales citados por la organización se incluyen colchas, mantones, colgaduras, telas y lámparas.

El certamen contempla la concesión de dos distintivos:

Premio a la mejor fachada: dotado con 250 euros y un cuadro de la Santísima Virgen.

Premio al mejor balcón: consistente en 100 euros y una colgadura de la Virgen.

En el comunicado difundido por la hermandad se incluye un llamamiento directo a la participación de los vecinos:

«¡Engalana tu casa para Nuestra Madre!»

Con esta iniciativa se busca promover el adorno de los inmuebles situados en el trazado por el que transcurrirá la comitiva religiosa durante la jornada del 8 de septiembre.