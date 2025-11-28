La Policía Nacional localiza con vida a una anciana de 90 años desaparecida en Cabra

Agentes de la Comisaría Nacional de Lucena-Cabra han localizado con vida a una mujer de 90 años de edad que había desaparecido en la tarde del día 26 de noviembre, de una residencia de la localidad de Cabra. La rápida intervención policial ha sido determinante para evitar un desenlace fatal, dada la avanzada edad de la mujer y su delicado estado de salud.

Tras la denuncia de desaparición presentada por los responsables del centro residencial, y ante el riesgo que suponía que pasara la noche a la intemperie, se activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda con todos los agentes disponibles de la Comisaría, pertenecientes a tantos a las brigadas de Seguridad Ciudadana Policía Judicial. Al operativo se sumaron efectivos de Protección Civil, de Policía Local y de la propia residencia.

La coordinación entre todos los recursos movilizados permitió su hallazgo en un corto espacio de tiempo

En el transcurso de la batida, la mujer fue localizada con vida acurrucada bajo un olivo, presentando primeros síntomas de hipotermia, por lo que fue asistida de forma inmediata y trasladada para su valoración médica.