La Policía Nacional esclarece una serie de robos y un delito de estafa en Lucena

Agentes de la Policía Nacional han logrado esclarecer diversos delitos contra el patrimonio tras recibir varias denuncias relativas a robos con fuerza en vehículos estacionados tanto en la vía pública como en aparcamientos de comunidades de edificios de la localidad de Lucena (Córdoba). Estas acciones delictivas incluyeron también robos en trasteros y en un domicilio, además de un delito de estafa relacionado con la sustracción de una tarjeta de crédito.

Apertura de la investigación, robos en vehículos

La investigación policial se inicia tras producirse una serie de robos en el interior de vehículos estacionados en un aparcamiento comunitario del mismo bloque de pisos en la localidad lucentina.

Durante el transcurso de la investigación, se tuvo conocimiento del robo en al menos doce trasteros, ubicados en el mismo edificio donde anteriormente habían robado en el interior de diversos vehículos. Además, los investigadores tuvieron conocimiento del robo en un domicilio de donde los autores lograron llevarse joyas, dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos.

Asimismo se tuvo constancia de la sustracción de una cartera que contenía una tarjeta de crédito, la cual fue posteriormente utilizada para realizar diferentes compras.

Identificación de los autores y registro domiciliario

Las diligencias practicadas por los agentes permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos, unos vecinos de Lucena, solicitando la correspondiente autorización judicial para llevar a cabo el registro en su domicilio. En dicho registro, los agentes hallaron numerosos efectos procedentes de los robos investigados, tales como teléfonos móviles, herramientas, aparatos electrónicos, tarjetas bancarias, dinero en efectivo o diferentes objetos, procediendo a la detención de ambos individuos.

A uno de ellos se le imputan varios delitos de robo con fuerza en vehículos, trasteros y robo con fuerza en domicilio, así como un delito hurto y otro de estafa. Tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado si ingreso en prisión provisional. Al otro de los presuntos responsables de los hechos se le atribuye la autoría de un delito de hurto y otro de estafa.

Entrega de los efectos a sus propietarios

Finalmente, los agentes realizaron la devolución de los objetos recuperados durante el registro a sus legítimos propietarios, cerrando así una exitosa operación contra los delitos contra el patrimonio y la seguridad ciudadana.