La Policía Nacional en Córdoba dentro del Plan Comercio Seguro refuerza la seguridad con motivo del Black Friday y del Cyber Monday

Con ocasión del Black Friday y del Cyber Monday, muchas personas adelantan sus compras navideñas, aprovechando los delincuentes esta situación para llevar a cabo sus actividades delictivas en los lugares donde hay una mayor afluencia de público así como a través de Internet.

Por ello y dentro del Plan Comercio Seguro, la Policía Nacional en la ciudad de Córdoba, lleva a cabo un dispositivo de seguridad específico formado por más de 200 funcionarios y funcionarias policiales, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes vayan a realizar sus compras así como de los y las comerciantes. Este dispositivo de seguridad está integrado tanto por funcionarios uniformados como de paisanos, que estarán presentes en aquellas zonas en las que pueda darse una mayor afluencia de personas y para prevenir y, en su caso, identificar la presencia de carteristas, que aprovechan las aglomeraciones para llevar a cabo sus actividades delictivas, así como para evitar otros delitos como hurtos, robos o estafas.

Desde la Comisaría Provincial se ha incrementado también el número de inspecciones llevadas a cabo por los funcionarios de Seguridad Privada y por su parte, la Delegación de Participación Ciudadana ha realizado durante las últimas semanas 492 actividades dentro del Plan Comercio Seguro, acudiendo a distintos establecimientos comerciales para informar y dar una serie de pautas y recomendaciones que garanticen la seguridad del establecimiento y del servicio, complementado todo ello difusiones informativas realizadas a través del Gabinete de Prensa.

Por parte del área de Policía Judicial, concretamente desde los grupos de lucha contra los delitos patrimoniales (hurtos y robos principalmente) y los grupos de delitos tecnológicos se ha reforzado su actividad durante estos días previos, así como las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano.

Seguridad en las compras online

La actividad delictiva no sólo se produce en vía pública, sino que muchos delincuentes aprovechan el anonimato y las facilidades que les proporciona Internet para la comisión de delitos de estafa, suplantación de identidad o uso fraudulento de tarjetas.

Por ello, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones ante posibles fraudes, especialmente en las compras a través de Internet, y para ello proporcionan una serie de consejos y recomendaciones para comprar de manera segura, como son, entre otras:

En primer lugar, desconfiar de las gangas y grandes ofertas, puede ser un fraude.

Verificar la web en la que vamos a hacer la compra, para asegurarnos de que realmente pertenece al comercio que se anuncia y que la dirección web comienza por “https”. Si tiene errores gramaticales o la apariencia de la web nos genera dudas, desconfíe.

Debemos de evitar acceder a las páginas webs desde enlaces que hemos recibido por sms o por correo, siendo preferible escribir directamente la dirección en el navegador.

Usar métodos de pago seguros: optar por plataformas que ofrezcan protección al comprador o tarjetas virtuales recargables y evitar conectarnos a redes wifi públicas durante las transacciones.

Conservar justificantes y comunicaciones: guardar correos, facturas o capturas de pantalla en caso de necesitar acreditar la compra.

Tener actualizados nuestros dispositivos y mantener al día los sistemas de seguridad.

Denuncia el fraude

Desde la Policía Nacional se aconseja de que, ante cualquier sospecha de fraude o si se ha sido víctima de un delito, recopile toda la información posible y acuda a dependencias policiales para denunciar los hechos. Dentro del dispositivo de seguridad establecido, además, se reforzará el personal policial en las oficinas de denuncias, para una mayor atención a la ciudadanía en el caso en que sea necesario.

Asimismo la Policía Nacional recuerda que la información preventiva es la mejor herramienta contra los delitos. El Black Friday y el Cyber Monday son una oportunidad para aprovechar ofertas, pero también para practicar hábitos de compra responsables y seguros.

En caso necesario, en Córdoba capital, la Policía Nacional cuenta con la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano sita en Campo Madre de Dios abiertas las 24 horas al día, siendo complementada su actividad con la de Figueroa cuyo horario es de lunes a viernes de 08 a 22 horas, contando además con la Comisaría Conjunta con Policía Local sita en Plaza de Juda-Levi con similar horario.