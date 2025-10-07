La Policía Nacional detiene en Córdoba a una persona por un robo con violencia e intimidación a un repartidor de pizzas

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido a principios del mes de octubre, alrededor de las 23:00 horas, en el Sector Sur de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando un repartidor de pizzas se disponía a efectuar la entrega de un pedido a domicilio. Un individuo que se hallaba en el lugar le pidió que le entregase las pizzas, ante lo cual el repartidor, desconfiado de sus manifestaciones, intentó marcharse. Sin embargo, el hombre se abalanzó sobre él y, tras un breve forcejeo, se apoderó de su motocicleta, con la que comenzó a circular por la zona.

Minutos después, el autor detuvo el vehículo cerca de la víctima y sustrajo una pizza del cajón de transporte, momento en el que llegó la persona que había encargado el pedido. Acto seguido, el presunto autor del robo se dirigió de nuevo al repartidor, apropiándose nuevamente de la motocicleta mientras lo amenazaba. Finalmente, el hombre devolvió el vehículo a su propietario, quien se marchó del lugar.

La víctima puso en conocimiento de la Policía Nacional lo sucedido y, gracias a una rápida y eficaz investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien fue detenido en la mañana de ayer día seis de octubre, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial por la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación.