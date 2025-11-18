La Policía Nacional detiene en Cabra a un varón pillado in fraganti cuando huía tras robar en una vivienda

La Policía Nacional ha detenido en Cabra a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y de huir por el tejado tras ser sorprendido en el inmueble.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando el CIMACC-091 recibió el aviso de que se estaba cometiendo un posible robo en una vivienda de la localidad, manifestando el llamante que una persona estaba intentando acceder a la vivienda escalando hasta el balcón de la misma.

Al llegar al lugar, los agentes realizaron una inspección y observaron varios objetos revueltos en una de las habitaciones. Paralelamente, otro indicativo policial realizó diversas gestiones por las inmediaciones de la vivienda, observando a un vehículo cuyo ocupante resultó sospechoso para los agentes, quienes informaron de estos extremos a los indicativos en servicio.

Detenido cuando intentaba huir

Momentos después, localizado el vehículo sospechoso, los agentes actuantes se personaron en el lugar, procediendo a la identificación y registro del vehículo, en cuyo interior hallaron diversos efectos adecuados para cometer robos en el interior de domicilios.

Finalmente, en la terraza de la vivienda, los policías interceptaron al presunto autor cuando trató de escapar por el tejado, logrando su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en domicilio.

La investigación se encuentra abierta

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan otras posibles detenciones.