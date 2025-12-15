La Policía Nacional detiene a tres personas en Lucena por varios delitos de incendio y el robo con fuerza de un vehículo

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Lucena (Córdoba) a tres personas, a quienes se les atribuye la presunta autoría de diversos delitos de daños por incendio y un delito de robo con fuerza en vehículo.

La investigación se inicia tras un incendio provocado en una furgoneta en la localidad de Lucena, a la que también le fracturaron el cristal y le sustrajeron sus pertenencias del interior. Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes de la Policía Nacional consiguieron identificar y detener a los presuntos autores de los hechos a quienes se les atribuyó además la presunta participación en una serie de incendios en contenedores ocurridos en la localidad desde el mes de julio, incendios que se propagaron tanto a vehículos cercanos como a viviendas y alrededores.

El primero de los incendios tuvo lugar a finales del mes de julio, en un establecimiento comercial de Lucena en torno a las tres de la madrugada, cuando se dio aviso de que se estaba produciendo un incendio en cuatro contenedores exteriores al establecimiento y que los mismos habían provocado daños tanto en la fachada exterior del local como en varias máquinas de aire acondicionado ubicadas en el exterior.

Otro de los hechos ocurrió a mediados de agosto, igualmente de madrugada, en vía pública urbana. Cuando los agentes de la Policía Nacional estaban desempeñando sus funciones, fueron avisados por el CIMACC 091 para que acudiesen a una plaza de la zona de Tinajerías, dónde al parecer había un contenedor ardiendo, extendiéndose el incendio a un vehículo estacionado junto al mismo.

Estrellaron un vehículo contra un muro

En otra ocasión, abrieron un vehículo y tras meterse en su interior, le anularon los sistemas del freno de mano para dejarlo caer por una pendiente hasta que se estrelló contra un muro, poniendo en peligro a la población en pleno casco urbano de Lucena. Estos hechos fueron denunciados por el propietario del vehículo en cuestión, quien puso en conocimiento de los agentes que dejó su vehículo perfectamente aparcado en la calle, apareciendo al poco tiempo en un lugar distinto y obstruyendo la vía pública, por lo que fue trasladado al depósito municipal. Además, informa de que recibió una llamada de la misma Policía Nacional por la que se le informaba de que su coche había estado implicado en un hecho delictivo.

Realizadas las gestiones pertinentes, los investigadores de la Policía Nacional en Lucena consiguen detener a los presuntos autores de los cinco hechos delictivos, a quienes se les atribuye la participación en todos los incendios, en los que cada uno de ellos asumió un papel determinado, dedicándose a realizar diferentes actos vandálicos.