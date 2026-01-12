La Policía Nacional detiene a dos vecinos de Jauja por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la pedanía lucentina de Jauja (Córdoba), como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelarles una plantación indoor de marihuana que cultivaban en el interior de su vivienda.

La investigación comenzó a mediados del mes de diciembre, cuando la Policía Nacional en Lucena tuvo conocimiento de la posible existencia de un cultivo indoor de marihuana en una vivienda de Jauja. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes pudieron comprobar como del interior de la vivienda investigada se desprendía un fuerte olor a marihuana.

Además, observaron como en la fachada de la misma el cableado estaba dispuesto de tal manera que los moradores podrían tener el suministro eléctrico enganchado ilegalmente al tranzado y, una vez realizadas las gestiones pertinentes con la compañía eléctrica, comprobaron cómo, efectivamente, la vivienda se encontraba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico.

Entrada y registro en el domicilio

Ante tales sospechas, los investigadores realizaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, identificando a los presuntos autores y llevando a cabo un dispositivo para la entrada y registro en el domicilio.

Una vez en el interior de la vivienda, hallaron un invernadero tipo indoor en pleno funcionamiento, con un total de 115 plantas de marihuana de unos 50 centímetros de altura, además de diversos útiles necesarios para el cuidado de las mismas, como tres lámparas led, dos aparatos de aire acondicionado, tres ventiladores, una turbina y otros efectos necesarios para el cultivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de los dos moradores, a quienes se les imputa la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Colabora con la Policía Nacional para erradicar el menudeo de droga

Se recuerda a los ciudadanos que pueden poner de forma totalmente anónima en conocimiento de la Policía Nacional cualquier información relacionada con el trafico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web policía donde existe un apartado específico al efecto.