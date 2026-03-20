La Policía Nacional desmantela dos puntos de venta de droga en Cabra y Lucena y detiene a seis personas

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo durante los meses de febrero y marzo dos operaciones contra el tráfico de drogas en las localidades de Cabra y Lucena, en las que se ha procedido a la detención de seis personas –tres en cada localidad- y a la desarticulación de dos puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Durante las actuaciones, los agentes han intervenido más de 79 gramos de cocaína, cerca de 1.000 cogollos de marihuana y dosis dispuesta para su distribución, así como casi 23.000 euros en metálico, cinco armas largas y diverso material para cultivo indoor de marihuana.

Operación en Cabra

La primera de las investigaciones se desarrolló a mediados del mes de febrero en la localidad de Cabra. Los agentes habían iniciado las pesquisas el pasado mes de noviembre, tras recibir informaciones que apuntaban a la existencia de un punto de venta de drogas regentado por una pareja.

Una vez comprobada la veracidad de los hechos, se llevó a cabo un dispositivo que culminó con la detención de los implicados y la intervención de diversas sustancias estupefacientes y dinero procedente de la actividad ilícita.

Operación en Lucena

La segundad actuación tuvo lugar a comienzos del mes de marzo en la localidad de Lucena, donde los agentes desmantelaron un clan familiar dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició el pasado mes de enero a raíz de informaciones recibidas a través del canal de comunicaciones de la web de la Policía Nacional. Tras las gestiones oportunas, se comprobó que la actividad ilícita era desarrollada por los miembros de un mismo núcleo familiar, quienes operaban utilizando distintos medios de desplazamiento para la entrega de la droga.

En el registro practicado se incautaron diversas cantidades de estupefacientes, dinero, armas y material para el cultivo indoor de marihuana, procediéndose a la detención de tres personas.

Los seis detenidos en ambas operaciones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Denuncias anónimas para erradicar el menudeo de droga

Se recuerda a los ciudadanos que pueden poner de forma totalmente anónima en conocimiento de la Policía Nacional cualquier información relacionada con el trafico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web policía donde existe un apartado específico al efecto.