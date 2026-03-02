La Policía Local rescata de un domicilio de Cabra a decenas de animales que se encontraban en presunta situación de insalubridad

La intervención se desarrolla en colaboración con el SEPRONA de la Guardia Civil y el servicio veterinario de la Junta de Andalucía

Agentes de la Policía Local de Cabra, junto a autoridades judiciales y en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- de la Guardia Civil y el servicio veterinario de la Oficina Comarcal Agraria de la Subbética, dependiente de la Junta de Andalucía, han actuado en la mañana de hoy en el interior de un domicilio de la localidad de Cabra con el objetivo de preservar y proteger a numerosos animales que, presuntamente, se encontraban en una situación de hacinamiento e insalubridad dentro del inmueble, atendiendo a criterios de bienestar animal y salubridad pública.

Como resultado de la actuación, varias personas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cabra como investigadas, mientras que los animales decomisados han quedado bajo la tutela de la Oficina Comarcal Agraria y de los organismos competentes, con el fin de garantizar su cuidado, atención veterinaria y bienestar.

Desde el Ayuntamiento de Cabra se destaca la coordinación entre administraciones y cuerpos actuantes en este tipo de intervenciones, subrayando la importancia de la colaboración institucional para la protección de los animales y el cumplimiento de la legalidad vigente.