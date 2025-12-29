La plataforma contra las megaplantas de biometano y fotovoltaica han instalado una mesa informativa en el mercadillo

La plataforma cívica egabrense contra las megaplantas de biometano y fotovoltaicas ha instalado esta mañana en el mercadillo una mesa informativa.
En dos horas se han repartido cientos de octavillas y se han recogido 325 firmas contra estos proyectos internacionales en nuestro municipio que, según informa la plataforma, no han sido paralizados sino solamente aplazados, por lo que se necesita todo el apoyo ciudadano posible para evitar que se instalen en Cabra.
Se han difundido octavillas con las razones esgrimidas por la plataforma y se ha hecho publicidad del documental «Renovables forzosas» que, a instancias de la plataforma, se emitirá en el Cinestudio municipal el próximo sábado 10 de enero a las 18:00 h. con entrada libre.