La Plataforma contra la planta fotovoltaicas y biometano detecta incoherencias en el plan especial del Ayuntamiento

COMUNICADO DE PRENSA

El pasado 18 diciembre la plataforma mantuvo una reunión con una representación del equipo de gobierno del Ayuntamiento, en el que nos presentaron el plan especial que se estaba redactando, donde se nos afirmó que se iba a aplicar para el mismo el nuevo Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) que, según afirma la Junta de Andalucía, hará compatible la instalación de energías renovables con los valores ambientales, culturales y paisajísticos, etc.

Se nos dijo que ambos, plan especial y POTA, iban a servir para regular los proyectos que ya estaban en tramitación… pero según noticias de esta última semana, hemos detectado graves incoherencias con la realidad: la propia consejera de Fomento y Articulación del Territorio, Rocío Díaz Jiménez, afirmó el día 22 que el susodicho POTA no va a regular a los proyectos que ya están en marcha, como es el caso de los que afectan a Cabra. Por lo que, repetimos, el Ayuntamiento o se ha confundido o nos ha informado mal.

Es por este y otros motivos, que vamos a seguir luchando hasta el final, hasta que el alcalde y el Ayuntamiento de Cabra se dejen de ambigüedades, se aclaren y se posicionen con un NO rotundo a todos los macroproyectos de renovables aplicados por empresa multinacionales que se vayan a implantar en Cabra, usurpando terrenos productivos y afectando a la naturaleza, el medio ambiente y la salud de los egabrenses. El plan especial pues, pagado con dinero de los egabrenses, parece ser que no sirve para nada. Una de dos: el ayuntamiento, o se ha equivocado, o por así decirlo, ha tratado de confundirnos, y no es la primera vez.

Durante los últimos 9 meses, un puñado de egabrenses de a pie, personas diversas sin otro interés que el amor por nuestro pueblo y por la tierra de nuestros padres y abuelos, nos hemos movilizado en contra de esta sinrazón, restando tiempo de nuestra familia y nuestra vida personal, recibiendo presiones de muchos tipos y hasta descalificaciones, pero con la verdad por delante y descubriendo, mes a mes, que estos proyectos llevaban en marcha desde hace casi tres años, ocultados al pueblo de Cabra hasta que en este 2025 que ya acaba, los hemos sacado a la luz. Los egabrenses merecen ser informados, merecen ser consultados y no merecen que se les mientan ni que se vendan su salud, sus olivos, su aire y su agua a intereses internacionales dictados desde fuera.

Los últimos días, hemos salido a la calle con nuestras humildes mesas informativas, para explicar a la gente lo que pensamos al respecto, para explicar, escuchar y dar información, también para confrontar con libertad y respeto, sin miedo. Hemos recogido algo más de 1.200 firmas en dos días, que se unen a otras 4.200 que ya teníamos recogidas desde mayo, por lo que son ya casi 5.500 ciudadanos los que nos apoyan.

Desde la plataforma deseamos para el nuevo año 2026 a todos los egabrenses: verdad, prosperidad sin imposiciones, hermandad, salud, trabajo, naturaleza viva, movilización, amor por la tierra de nuestros antepasados y por el futuro de las generaciones venideras.