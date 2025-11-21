La Junta presenta en Cabra las inversiones de 2026 en vivienda y carreteras

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha presentado, junto al alcalde de Cabra, Fernando Priego, las inversiones previstas para el municipio dentro de los Presupuestos de Andalucía 2026. Granados ha explicado que se trata “de los presupuestos más altos de nuestra historia, con más de 51.500 millones de euros y un crecimiento del 5,6 %”, destacando que dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales.

La delegada ha subrayado que las cuentas reservan más de 6.400 millones de euros a obra pública y a la vertebración territorial, lo que permitirá reforzar actuaciones en la provincia y, de forma concreta, en Cabra.

En vivienda, ha anunciado la construcción de seis nuevas EcoViviendas de alquiler social, dentro de la línea llamada Programa 6, concebidas para jóvenes y familias, con una subvención de 285.754 euros para toda la actuación que se ejecutará en el próximo año. A ello, se suman 298.032 euros en ayudas directas dirigidas a programas de apoyo a colectivos vulnerables y al Bono Joven de Alquiler.

En materia de carreteras, Granados ha recordado que entre 2019 y 2025 la Junta ha invertido 2,6 millones de euros en conservación y mejora de vías autonómicas en Cabra. Para 2025 y 2026 ha destacado dos actuaciones principales: el refuerzo de firme y seguridad vial en la A-318 (Lucena–Cabra–Zuheros) y la mejora de la A-339 hacia Carcabuey. Ambas actuaciones supondrán la mejora de 38 kilómetros con una inversión de 3,4 millones de euros orientada a la movilidad, el turismo y el tránsito agrícola.

También ha informado de los avances en la Autovía del Olivar, cuyo estudio geotécnico actualizado ya está finalizado. Este paso permitirá continuar con la redacción del proyecto, que quedará finalizada en 2026. Las cuentas contemplan asimismo actuaciones menores en vías autonómicas y una partida destinada a la construcción de un nuevo helipuerto en la ciudad.

En movilidad rural, la delegada ha señalado la continuidad del programa Andalucía Rural Conectada, que mantiene el servicio de taxi rural Llanos del Espinar–Cabra con una dotación de 8.000 euros. Este servicio facilita el acceso a la educación, la sanidad y el comercio en zonas con población dispersa.

En educación, ha informado de que 19 centros de la provincia recibirán mejoras de climatización adiabática, con una inversión de 8 millones de euros. Entre ellos se encuentra el CEIP Andrés de Cervantes. Además, se destinarán 200.000 euros directamente a los centros para reforzar el confort térmico y la eficiencia energética.

Granados ha añadido que los presupuestos incluyen inversiones previstas para el Hospital de Cabra, cuya planificación se concretará con la Delegación territorial de Salud.

La delegada ha concluido que “Cabra está en la agenda de la Junta y forma parte de las prioridades de la Consejería de Fomento”. Ha recalcado que las inversiones de 2026 representan “hechos concretos, inversión útil y pegada a la realidad”, orientadas a seguir mejorando los servicios públicos y el desarrollo del municipio.