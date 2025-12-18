La Junta de Andalucía mejora el firme de la A-318 a su paso por Cabra

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados, han visitado hoy las obras de asfaltado que se están ejecutando en la carretera A-318 dentro del término municipal egabrense. Se trata de una actuación de gran relevancia sobre una de las vías más transitadas del centro de Andalucía, que conecta Cabra con municipios como Doña Mencía, Baena o Luque y soporta un elevado volumen de tráfico, incluido transporte pesado.

Los trabajos, impulsados por la Junta de Andalucía, contemplan el refuerzo integral del firme y la reposición de la señalización horizontal en un tramo aproximado de 20 kilómetros, con una inversión que supera los dos millones de euros.

Esta intervención permitirá mejorar notablemente la seguridad vial y las condiciones de circulación en una carretera con alta siniestralidad, dando respuesta a una demanda histórica y necesaria mientras avanzan proyectos de mayor envergadura, como la futura Autovía del Olivar y la redacción de la variante de Cabra, prevista ya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.

Ambos responsables públicos han valorado esta actuación, que se suma a otras inversiones recientes de la Junta de Andalucía en carreteras de titularidad autonómica dentro del término municipal, como las ejecutadas en las vías hacia Monturque, Priego de Córdoba o Alcalá la Real.