La Junta de Andalucía invertirá 200.000 euros en la mejora de las cubiertas del CEIP ‘Juan Valera’

En suma, las infraestructuras educativas de Cabra reciben en los dos últimos años inversiones que superan los dos millones de euros

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, y la directora del centro, Eva Ostos, ha visitado este viernes el Colegio de Educación Infantil y Primaria -CEIP- ‘Juan Valera’, donde el Ayuntamiento está ejecutando actuaciones de mejora en las cubiertas de uno de sus aularios.

En este contexto, el primer edil egabrense ha anunciado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha concedido una subvención de 200.000 euros destinada a continuar con la mejora integral de las cubiertas de este centro educativo, en el marco del programa ‘Andalucía Actúa’.

En concreto, y a la vista de los daños observados por el temporal, “se plantea la sustitución completa de la cubierta de teja del edificio, así como el rediseño y adecuación del sistema de canalones perimetrales destinado a la recogida y evacuación de las aguas pluviales”, ha apuntado el máximo responsable municipal.

“Es una inversión muy importante que permitirá seguir avanzando en la mejora de este centro y garantizar unas instalaciones adecuadas tanto para el alumnado como para el profesorado”, ha señalado Priego, quien ha destacado la colaboración entre administraciones como “elemento clave para el desarrollo de este tipo de actuaciones»;. Muestra de esta cooperación es que “durante los dos últimos años los centros educativos de la ciudad han recibido inversiones por más de dos millones de euros”, sumando la financiación municipal, provincial y autonómica, ha precisado.

Esta intervención se suma a las obras que actualmente se están ejecutando en el CEIP «Juan Valera»; dentro del programa de mejora y mantenimiento de centros educativos financiado por la Diputación de Córdoba, con una subvención global de 30.000 euros, que también ha permitido actuaciones en el resto de colegios de la ciudad. Así, este programa incluye la reforma del graderío de la pista deportiva inferior del CEIP «Andrés de Cervantes», así como la reforma de los baños del profesorado en los colegios «Carmen de Burgos»; y «Nuestra Señora de la Sierra».

El alcalde ha puesto de relieve el esfuerzo inversor que se viene realizando en materia educativa en Cabra, destacando que estas actuaciones “se complementan con iniciativas impulsadas directamente por el Ayuntamiento”, como el programa municipal ‘Mejoramos tu Cole’, que en su primera edición contó con una inversión de 200.000 euros y permitió desarrollar mejoras en los centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, con la previsión “de poder reeditarlo durante este año 2026”, ha avanzado.

Asimismo, Priego ha subrayado las inversiones que está llevando a cabo o ya ha acometido la Junta de Andalucía en distintos centros educativos del municipio, como la instalación de sistemas de climatización, tanto en el IES ‘Felipe Solís Villechenous’ como en el CEIP ‘Andrés de Cervantes’, así como la reciente incorporación de la modalidad de Flauta Travesera en el Conservatorio Elemental de Música ‘Isaac Albéniz’.

“Todas estas actuaciones evidencian que cuando las administraciones colaboran, los resultados llegan a la ciudadanía en forma de mejores servicios e infraestructuras”, ha afirmado el alcalde, quien ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora continua de los centros educativos de la ciudad.

“Estamos realizando un importante esfuerzo inversor para que Cabra cuente con las mejores instalaciones posibles, lo que repercute directamente en la calidad educativa y en las condiciones en las que nuestros docentes desarrollan su labor y nuestros alumnos reciben su formación”, ha indicado.

Finalmente, el alcalde ha agradecido la colaboración de las distintas administraciones implicadas, así como la labor de los equipos directivos de los centros educativos, afirmando que “el trabajo conjunto y la comunicación constante con los centros nos permite actuar de manera eficaz y seguir avanzando en un objetivo común, como es ofrecer una educación de calidad en las mejores condiciones posibles”.