La Junta de Andalucía destina más de 120.000 euros al nuevo centro de formación de Talleres Roldán para impulsar el empleo en Cabra

La empresa egabrense pondrá en marcha una academia especializada en automoción dirigida a personas desempleadas, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía superior a los 120.000 euros.

La empresa egabrense Talleres Roldán pondrá en marcha un nuevo centro de formación especializado en automoción tras recibir una subvención de la Junta de Andalucía superior a los 120.000 euros. La ayuda permitirá desarrollar un proyecto formativo orientado a personas desempleadas, con el objetivo de facilitar su capacitación profesional y favorecer su incorporación al mercado laboral.

La visita institucional a las instalaciones de la empresa contó con la presencia del alcalde de Cabra, Fernando Priego; la delegada municipal de Formación para el Empleo, Toñi García; el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA), Juan Antonio Cerrillo; y la delegada territorial de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Gálvez. Según la información facilitada en la nota de prensa, el encuentro sirvió para conocer el proyecto que desarrollará la empresa tras la concesión de esta subvención.

El nuevo centro de formación comenzará su actividad a partir del próximo curso con una academia centrada en las distintas especialidades relacionadas con la automoción. La oferta formativa abarcará áreas como mecánica, chapa y pintura, con la finalidad de proporcionar conocimientos técnicos a personas en situación de desempleo y mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

La iniciativa se enmarca en un proyecto de formación profesional vinculado a un sector con demanda de mano de obra cualificada. De acuerdo con la información difundida, el propósito es facilitar el aprendizaje de un oficio mediante una formación específica en el ámbito de la reparación y mantenimiento de vehículos, contribuyendo así a mejorar la empleabilidad de los participantes.