La Junta de Andalucía bioclimatizará el CEIP Andrés de Cervantes de Cabra

El CEIP Andrés de Cervantes de Cabra contará con un nuevo sistema de bioclimatización de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, intervención que mejorará su confort térmico. La actuación, tal y como ha recalcado Diego Copé en la visita que ha realizado al centro en la mañana del martes, forma parte del nuevo Plan de bioclimatización puesto en marcha por la Junta de Andalucía que, con una inversión de 30 millones de euros para toda la comunidad, beneficiará a 19 centros de la provincia. Dicha cuantía se une a los 175 millones invertidos anteriormente en dicha materia.

Copé ha destacado “la gran apuesta de la Junta por mejorar la habitabilidad de los centros educativos. Además de la inversión en bioclimatización, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha acometido, en el cómputo general, un total de 136 obras de mejora del confort térmico, climatización e implantación de energías renovables por un importe total de 31,7 millones, entre las que se incluyen 99 instalaciones de refrigeración adiabática”. El Gobierno andaluz, como novedad, va a poner en marcha en el curso 25-26 un nuevo plan ‘Mejora tu centro’, dotado inicialmente, con 55 millones de euros para que los colegios y institutos públicos de la comunidad puedan mejorar la climatización y confort en sus instalaciones.

Por su parte, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha agradecido a la Delegación Territorial «la escucha constante y la sensibilidad que siempre muestra con las necesidades que le transmitimos desde nuestra ciudad», poniendo de relieve «la importancia de la lealtad y la colaboración entre administraciones para seguir en esta senda que nos permite mejorar las infraestructuras educativas» lo que, según el prime edil, «repercute directamente en la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad educativa».

Inversiones en Cabra

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado desde 2019 inversiones en centros educativos de Cabra por valor de casi 1,5 M€. Entre ellas destacan la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en tres de ellos, concretamente en los Institutos de Educación Secundiaria (IES) Dionisio Alcalá Galiano y Felipe Solís Villechenous, y en el CEIP Ntra. Sra. de la Sierra. Dichas actuaciones superan los 900.000 euros. En este último centro también se ha actuado en las cubiertas, con un presupuesto de 128.788 euros. Además, otros centros beneficiarios han sido el CEIP Juan Varela, con la puesta en marcha de una caldera (71.284 euros), el CEIP Andrés de Cervantes, con la retirada de amianto (71.840 euros), y la Escuela Infantil San Francisco, colocando nuevas ventanas con lamas de protección solar (94.193 euros).

Asimismo, y dentro del programa Mejora tu Centro del curso 24-25, los centros educativos de Cabra, tanto de titularidad de la Junta de Andalucía como municipal, han recibido una dotación económica cercana a los 140.000 euros, destinada tanto para adecuar las infraestructuras de los mismos, como para la adquisición de material inventariable.