La Junta activa un estudio técnico en la A-318 y moviliza más de 21 millones tras el temporal en el sur de Córdoba

El Gobierno andaluz analiza mejoras de seguridad entre Cabra y la N-432 y confirma que en 2026 estará listo el proyecto de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar, con una inversión prevista de 76 millones

La seguridad vial en la A-318 vuelve a situarse en el centro de la agenda política andaluza. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un estudio técnico exhaustivo para abordar mejoras en el tramo comprendido entre Cabra y el enlace con la N-432, una decisión que llega tras las demandas trasladadas desde el Ayuntamiento egabrense y en un contexto marcado por los daños provocados por el reciente tren de borrascas.

El anuncio se produjo tras la reunión mantenida entre el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, Carmen Granados, celebrada en la mañana de hoy.

Un estudio técnico para reforzar la seguridad en la A-318

El alcalde agradeció “la celeridad con la que ha planteado esta reunión de trabajo” tras el compromiso adquirido en el último Pleno municipal de trasladar a la Consejería las demandas relacionadas con la seguridad vial tanto en la A-318 como en la A-339.

La delegada territorial explicó que ya se ha activado un análisis detallado del tramo entre Cabra y la N-432, “con el objetivo de analizar posibles mejoras desde criterios técnicos”.

Entre las actuaciones que se estudian destacan:

Refuerzo de la señalización vertical y horizontal.

Posible reducción de velocidad en determinados tramos.

Detección de puntos conflictivos dentro de un contrato de ámbito autonómico.

Granados avanzó además que “en breves fechas mantendré una reunión de coordinación con la Dirección General de Tráfico para analizar conjuntamente la situación de esta vía”.

Tabla 1. Medidas en estudio en la A-318

Estas medidas buscan ofrecer una respuesta estructurada y técnica a las inquietudes ciudadanas en torno a la seguridad vial en la A-318, una de las principales arterias de comunicación del sur de la provincia.

26 carreteras afectadas y más de 21 millones en actuaciones de emergencia

La reunión también sirvió para evaluar los daños ocasionados por el reciente temporal en las carreteras autonómicas. Según informó Granados, han sido 26 las vías afectadas en la provincia.

Actualmente permanecen cinco con corte total, tras haberse reabierto una de ellas en Jauja “gracias a la rápida actuación de los equipos técnicos”. Entre las carreteras con incidencias se encuentran la A-318 (Cabra–Doña Mencía), la A-339 hacia Priego y la de Huertas Bajas.

Las afecciones registradas incluyen:

Deslizamientos de terreno.

Erosiones.

Daños en taludes.

Hundimientos de calzada.

Ante esta situación, la Junta ha activado un plan de actuaciones de emergencia en carreteras autonómicas que, en el conjunto de la provincia, supera los 21 millones de euros, “de los que más de 16 millones se destinan al sur cordobés, donde se han registrado los mayores daños”.

Gráfico 1. Distribución de la inversión de emergencia en la provincia

La delegada subrayó que se ha reestructurado el presupuesto autonómico para priorizar la recuperación “lo más inmediata posible” de la normalidad en la red viaria.

La variante de Cabra de la Autovía del Olivar, lista en 2026

Otro de los puntos centrales fue el estado del proyecto de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar (A-318). El alcalde recordó que el Gobierno andaluz ha retomado una iniciativa que “se encontraba en un cajón” y que ha requerido reiniciar todos los trámites administrativos, incluidos estudios geotécnicos y evaluación ambiental.

Priego enfatizó la importancia de la planificación técnica al afirmar que “la casa hay que construirla desde los cimientos y el cimiento para una infraestructura de esta envergadura es el proyecto”.

La inversión estimada para la variante asciende a 76 millones de euros. Granados confirmó que el trámite ambiental ya cuenta con informe favorable y que actualmente se trabaja en la actualización del proyecto con el objetivo de disponer del mismo antes de que finalice el año y avanzar posteriormente hacia la ejecución de las obras.

Tabla 2. Datos clave de la variante de Cabra (A-318)

La previsión de que el proyecto esté aprobado en 2026 refuerza la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para avanzar en una infraestructura considerada estratégica para la comarca.

Más de 7 millones invertidos en Cabra desde 2019

Durante el balance de inversiones, la delegada destacó que desde 2019 la Consejería de Fomento ha invertido más de 7 millones de euros en el término municipal de Cabra.

De esa cuantía:

Alrededor de 1 millón de euros se ha destinado a políticas de vivienda, incluyendo ayudas al alquiler joven, subvenciones a personas en situación de vulnerabilidad, mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, así como la promoción de seis viviendas en régimen de alquiler asequible impulsada por el Ayuntamiento.

Cerca de 6 millones de euros se han invertido en mejora y conservación de carreteras autonómicas.

Entre las actuaciones destacadas figura el refuerzo integral del firme ejecutado en 2025 en la A-318 entre Cabra y Doña Mencía, con una inversión cercana a los 2 millones de euros, además de intervenciones en la carretera de Huertas Bajas y en la A-339, incluyendo mejoras en drenaje transversal “que han reducido problemas de anegaciones y arrastres de barro”.

Asimismo, dentro del Plan Provincial de Refuerzo de Firmes, dotado con más de 17,5 millones de euros, se contemplan nuevas actuaciones en los tramos pendientes hacia Priego y Huertas Baja.

Con la activación del estudio técnico en la A-318, el despliegue de un plan de emergencia superior a los 21 millones y la previsión de aprobar en 2026 el proyecto de la variante de Cabra, la Junta de Andalucía sitúa la seguridad vial y la modernización de infraestructuras en el sur de Córdoba como prioridades estratégicas. El desarrollo de estas actuaciones marcará el futuro inmediato de una red viaria clave para la movilidad, la cohesión territorial y el desarrollo económico de la comarca.