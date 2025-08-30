La imagen de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna de Cabra luce ya renovada gracias a la ayuda de la Diputación para restauración del patrimonio cofrade

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en Cabra en la presentación de la imagen restaurada de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Azotes, talla que forma parte del patrimonio cultural egabrense y que luce ahora renovada gracias al programa de ayudas para restauración del patrimonio cofrade de la provincia que promueve la institución provincial.

En este acto, en el que se ha presentado también la imagen de la Virgen de la Caridad tras su limpieza, Salvador Fuentes ha subrayado “el compromiso de la Diputación con la recuperación de imágenes y enseres de hermandades y cofradías de la provincia, ya que cuando se protege el patrimonio cofrade no se cuida sólo el arte, sino también el alma de los pueblos”.

Con relación a estas ayudas, Fuentes ha recordado que “no hablamos sólo de algo puntual, sino de una política pública firme y sostenida, porque las hermandades son historia viva, motor económico, identidad compartida y redes de solidaridad muy efectivas”.

“En distintas localidades a las que he ido para ver en primera persona las imágenes, las túnicas o los enseres restaurados he visto cómo vecinos de todas las edades se emocionaban al reencontrarse con las imágenes que marcaron su vida. Esa emoción es la prueba de que el patrimonio es memoria, es raíz e identidad de un pueblo”, ha manifestado el presidente provincial.

De igual modo, Fuentes ha aprovechado la ocasión para expresar su reconocimiento a todo el mundo cofrade de Cabra y para alabar el trabajo realizado por los restauradores José Antonio Cabello e Inmaculada Pérez, “que han devuelto la talla a su esplendor con profesionalidad y respeto”. Asimismo, se ha referido a la labor de Miguel Arjona en los años 80 por mantener viva la imagen del Amarrado en un momento clave.