La historia que inspiró a Víctor Manuel vuelve a cobrar vida en Cabra

El teatro El Jardinito de Cabra ha presentado el documental “Solo pienso en ti”, dirigido por Hugo de la Riva. La obra recupera la historia real de Antonio Roldán y Mariluz Castro, pareja con discapacidad vinculada a la entidad, cuya vivencia inspiró la conocida canción homónima de Víctor Manuel.

El documental ofrece un relato amplio y profundamente humano, entrelazando dos dimensiones que se complementan: por un lado, la historia de amor y superación de Antonio y Mariluz en los años 70, cuando la discapacidad estaba rodeada de estigma y silencios; y por otro, el impacto cultural que tuvo la canción de Víctor Manuel, convertida en uno de los temas más emblemáticos de su carrera y en un símbolo de igualdad, dignidad y libertad. El documental profundiza en cómo la historia real llegó al artista, cómo lo conmovió y cómo la difusión de la canción contribuyó a visibilizar una realidad social prácticamente ignorada. También incorpora entrevistas y reflexiones de profesionales, periodistas y personalidades del ámbito cultural que contextualizan la repercusión social del tema y su vigencia décadas después.

Durante el acto, el presidente de Fundación Promi, Juan Antonio Pérez, destacó que “la historia de Antonio y Mariluz puso en el foco al mundo de la discapacidad, en unos años donde no era tan fácil hablar de discapacidad. Gracias a hechos como éste, se ha llegado a conseguir derechos y darles una vida digna a personas con discapacidad”.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, subrayó que “los protagonistas nos han enseñado que el amor no tiene límites. La diversidad sin duda alguna es un valor, y la igualdad tiene que dejar de ser un reto y convertirse en una realidad”.

Por su parte, el director del documental, Hugo de la Riva, señaló: “me siento muy afortunado de haber podido participar en este equipo y haber contado una historia con tanta responsabilidad; seguramente, una de las historias de amor más bonitas”.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, destacó que “si Cabra hoy se enorgullece de ser una ciudad libre de estigmas, si convive día a día con la igualdad y la inclusión, es gracias a la labor de Promi y a la labor de don Juan Pérez Marín”.

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilar, señaló que “las entidades, Fundación Promi en este caso, nos enseñan, nos tienden la mano y nos dicen el camino que tenemos que seguir las administraciones para ayudar y proteger que cada uno decida su vida y que tenemos que estar para apoyarles”.

El documental no solo rinde homenaje a la historia de Antonio y Mariluz, sino que también visibiliza la labor de Promi como entidad pionera en España en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La entidad reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa, accesible y respetuosa con la diversidad.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Fundación Promi trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Su labor abarca la atención integral, la promoción de la autonomía personal, la formación, el empleo y la vida independiente, siempre desde los valores de inclusión, dignidad e igualdad de oportunidades.

Información técnica del documental, festivales y reconocimientos

El largometraje documental “Solo pienso en ti: la historia tras la canción” está producido por 39 Escalones, Alhaja Films y ATIPIK Frames. Está dirigido por Hugo de la Riva, con guion de Ana Liébana y producción de Gabriel Castaño. Cuenta además con la colaboración de Castilla-La Mancha Media, Fundación La Caixa y la Diputación de Córdoba.

Festivales y estrenos

El documental ha participado en una destacada trayectoria de proyecciones:

Festival de Málaga – 18 de marzo

Festival Internacional de Cine Documental IN-EDIT de Gijón – 15 de mayo

Festival IN-EDIT Barcelona – 29 de octubre

Festival CiBRA de Toledo – 5 de noviembre

Jornadas de Cine Solidario de Alcázar de San Juan – 13 de noviembre

Estreno en cines de España – 28 de noviembre

Premios

Hasta la fecha, la obra ha recibido los siguientes reconocimientos: