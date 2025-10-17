La Feria de la Perdiz con Reclamo de Cabra alcanza su duodécima edición del 5 al 7 de diciembre

Cabra volverá a convertirse del 5 al 7 de diciembre en punto de encuentro de los aficionados al mundo cinegético de todo el país con motivo de la celebración de la XII Feria de la Perdiz con Reclamo y Afines ‘Ciudad de Cabra’, que tendrá lugar un año más en el Centro ADIE organizada por la Sociedad Deportiva de Cazadores de Cabra con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. Así lo han anunciado esta mañana el alcalde egabrense, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Agricultura y Deportes, Francisco Casas, y el presidente y el secretario del colectivo organizador, Juan Romero y Antonio Gutiérrez.

Durante su intervención, el primer edil ha destacado que esta feria “es uno de los principales eventos sociales, culturales y deportivos que se celebran en nuestra ciudad a lo largo del año”, poniendo de relieve el trabajo de la organización “que realiza un esfuerzo constante, prácticamente durante todo el año, para seguir mejorando y haciendo crecer esta cita que ya se ha consolidado como referente nacional del sector”. Priego ha subrayado, además, “el apoyo absoluto del Ayuntamiento al mundo cinegético, por ser una actividad esencial para la conservación del medio natural, una fuente económica de primer orden y un derecho de los aficionados a este deporte”.

Asimismo, el máximo responsable municipal ha querido expresar su “gratitud hacia los cazadores de Cabra por la importante labor que desarrollan durante todo el año en la preservación del entorno y de la fauna local”, subrayando que “sin su trabajo y compromiso, muchas especies no sobrevivirían en periodos de sequía tan prolongados como los vividos en los últimos año”. Según Priego, “la Feria de la Perdiz con Reclamo supone una inyección económica, social y cultural para nuestra ciudad, atrayendo cada año a cientos de visitantes de toda España y contribuyendo a proyectar la imagen de Cabra como un destino de referencia en este ámbito”.

Por su parte, el secretario de la Sociedad Deportiva de Cazadores, Antonio Gutiérrez, ha tenido un emocionado recuerdo para José Jiménez Osuna, “alma mater de esta feria y de la entidad durante más de tres décadas”, señalando que “desde su ejemplo seguimos trabajando para ofrecer una edición cargada de atractivos, con un día más de duración y con novedades decorativas que sorprenderán al público”.

En la misma línea, el presidente de la Sociedad, Juan Romero, ha agradecido “el respaldo del Ayuntamiento y de los expositores, que hacen posible esta cita pese al esfuerzo añadido que supone una jornada más de feria”, avanzando que la muestra “contará con destacados criadores y artesanos del sector, además de numerosas firmas comerciales vinculadas a la caza, la artesanía, la alimentación o los productos típicos de la tierra”.

El programa incluirá también el tradicional Concurso de Belleza y Canto de Perdiz, que reunirá a participantes de toda España. “Cada año es más difícil elegir a los ganadores por el altísimo nivel de los ejemplares”, ha apuntado Romero, quien ha recordado que se otorgarán premios a los treinta primeros clasificados y obsequios a todos los participantes.

La feria contará con una decena de granjas y expositores de todo el país, tanto para muestra como para venta, así como con diferentes actividades paralelas, propuestas culturales y novedades en la decoración. Su horario será de 11.00 a 20.00 horas el viernes 5 de diciembre, de 9.30 a 20.00 horas el sábado y de 9.30 a 18.00 horas el domingo.