La Feria al Mediodía de Cabra se traslada a la Plaza de España para la Real Feria y Fiestas 2026 con un modelo más amplio e inclusivo

El Ayuntamiento de Cabra anuncia el cambio de ubicación de la Feria al Mediodía para la edición de 2026, que se celebrará del 5 al 8 de septiembre en el entorno de la Plaza de España, con el objetivo de mejorar la organización, la accesibilidad y la convivencia.

La Feria al Mediodía de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra 2026 cambiará de ubicación y pasará a celebrarse en el entorno de la Plaza de España. Así lo ha anunciado el alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, quienes han explicado que esta decisión responde a criterios organizativos, funcionales y de convivencia tras analizar la situación de la calle Cervantes, espacio que ha acogido esta actividad durante los últimos años.

El nuevo emplazamiento albergará la Feria al Mediodía durante los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre, en horario de 14:30 a 19:30 horas, una franja horaria que se mantiene para uno de los eventos con mayor afluencia de público dentro de la programación festiva de la ciudad. Además, el Ayuntamiento ha publicado las bases para la concesión de barras en este nuevo espacio con el fin de regular su funcionamiento durante esos días.

Durante la presentación, el alcalde Fernando Priego explicó que el traslado persigue mejorar diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad. En este sentido, señaló que «entendemos que vamos a molestar menos al tráfico, puesto que la Plaza de España permanece cortada durante estos días festivos, y también vamos a tener menos afectación a cocheras comunitarias», destacando así una de las principales razones que han motivado el cambio de ubicación.

El regidor añadió que otro de los factores determinantes ha sido la reducción del número de establecimientos hosteleros disponibles en la calle Cervantes para participar en la Feria al Mediodía. Según indicó, «ya que nos habíamos quedado solamente con dos dispuestos a participar, y no eran suficientes para cubrir la demanda de todas las personas que acuden a nuestra feria».

Priego defendió igualmente que las características del nuevo enclave ofrecen mejores condiciones para la celebración del evento. En sus palabras, «la estructura y la infraestructura de la Plaza de España es idónea para la celebración de este evento», recordando además que esta decisión ya había sido trasladada previamente a los portavoces municipales, a la Asociación de Hosteleros y a los establecimientos del entorno. El alcalde aseguró que «hemos coincidido en que el nuevo emplazamiento ofrece mejores condiciones para el desarrollo de esta actividad, tanto por amplitud como por accesibilidad y capacidad de acogida».

Uno de los aspectos en los que incidió el alcalde fue el carácter inclusivo que pretende tener esta nueva configuración de la Feria al Mediodía. Según explicó, el objetivo es facilitar la participación de personas que encontraban mayores dificultades en la anterior ubicación, especialmente familias con niños pequeños, usuarios con carritos o personas mayores. En este sentido afirmó que la nueva ubicación permitirá «que puedan disfrutarla personas que encontraban mayores dificultades en la calle Cervantes» y añadió que «en la Plaza de España sí vamos a poder garantizar espacios para sillas, veladores y zonas donde las personas mayores puedan estar sentadas y disfrutar de la feria».

El Ayuntamiento también actuará sobre el entorno para adaptar el espacio a las necesidades del evento. Entre las medidas previstas se encuentra la ambientación y adecuación de la zona con decoración propia de feria, la instalación de toldos en la calle Redondo Marqués y el refuerzo de las zonas de sombra en la Plaza del Triunfo de la Inmaculada, lugar en el que se ubicará el escenario principal. Estas actuaciones buscan mejorar las condiciones de comodidad para quienes asistan a la Feria al Mediodía durante las jornadas festivas.

Fernando Priego quiso destacar igualmente la respuesta obtenida por parte de los empresarios del entorno de la Plaza de España ante esta iniciativa. El alcalde agradeció «la buena recepción» mostrada por los hosteleros y subrayó que algunos participarán con barras, «mientras que otros mantendrán sus negocios abiertos, contribuyendo a completar la oferta gastronómica y de ocio del centro de la ciudad».

Por su parte, la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, detalló el funcionamiento previsto para esta edición de la Feria al Mediodía y las condiciones que deberán cumplir los establecimientos interesados en instalar barras. Explicó que estas no estarán sujetas al cobro por ocupación de suelo público, aunque deberán situarse en la fachada del establecimiento correspondiente y respetar unas dimensiones máximas de ocho metros de frontal por dos metros de profundidad. Asimismo, precisó que deberán instalarse «sin anclajes, con el objetivo de preservar el pavimento de la plaza».

La responsable municipal informó además de que los establecimientos interesados ya pueden tramitar su solicitud a través de los cauces habituales, como la Sede Electrónica y la página web municipal. Las bases reguladoras contemplan, entre otros requisitos, la apertura de los aseos al público, la instalación de papeleras y contenedores para facilitar la limpieza del recinto y la venta exclusivamente de alimentos preparados en el interior del propio establecimiento.

En la recta final de su intervención, Rosi Lama mostró su confianza en la acogida que tendrá este cambio de ubicación por parte de la ciudadanía. La delegada manifestó: «Esperamos que la ciudadanía acepte con agrado este nuevo cambio y que todos podamos celebrar y disfrutar de nuestra Feria del Mediodía», poniendo el foco en el objetivo de que el nuevo modelo permita un mejor desarrollo de esta cita festiva.

Con este traslado al entorno de la Plaza de España, el Ayuntamiento de Cabra plantea una nueva organización para la Feria al Mediodía de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra 2026, fundamentando la decisión en criterios de organización, accesibilidad, capacidad de acogida y convivencia, además de regular la participación de los establecimientos hosteleros mediante unas bases específicas para la instalación de barras durante los cuatro días de celebración.