La FEMP reconoce al Ayuntamiento de Cabra por el programa ‘Aula Súmate’ para la convivencia escolar

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha dado a conocer este viernes junto a la delegada de Políticas Sociales y teniente de Alcaldía, Encarnación Priego, el reconocimiento a las ‘Buenas Prácticas en la Mejora de la Convivencia Escolar’ que la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP- ha concedido al Ayuntamiento de Cabra por el programa municipal ‘Aula Súmate’, desarrollado por el Equipo de Tratamiento Familiar y los Servicios Sociales Comunitarios, con más de una década de trabajo continuado para mejorar la convivencia escolar y prevenir el absentismo en el municipio.

Entre los motivos por los que la FEMP ha decidido premiar ‘Aula Súmate’, destacan su carácter innovador, su consolidación a lo largo del tiempo, su metodología evaluable, la ejemplar coordinación entre administraciones y centros educativos, sus resultados visibles en convivencia y asistencia, así como su capacidad para convertirse en un modelo replicable en otros municipios.

El primer edil ha subrayado que este premio “no sólo distingue un proyecto, sino el compromiso de toda una comunidad educativa y social que ha hecho posible que Cabra sea hoy un referente nacional en la intervención integral contra el absentismo escolar”.

Asimismo, ha señalado que “hace ya más de diez años decidimos no esperar a que esta problemática se agravara y apostamos por una intervención temprana, preventiva, educativa y acompañadora”, destacando que este enfoque “es precisamente lo que hoy reconoce la FEMP con este importante galardón”.

Para el Ayuntamiento, este reconocimiento supone “un impulso para seguir ampliando el programa y mejorando la convivencia escolar en Cabra”, en palabras del alcalde, quien también ha querido subrayar que “cuando la educación y los servicios sociales trabajan unidos, se transforman realidades”.

El objetivo principal del programa es detectar, hacer seguimiento y controlar los casos de alumnado en edad de escolarización obligatoria que presenta problemas de absentismo, ya sea por faltas reiteradas o incluso riesgo de abandono escolar. Según el máximo responsable municipal, ‘Aula Súmate’ “no nace desde una perspectiva sancionadora, sino desde una intervención integral, cercana y adaptada a cada familia y a cada alumno, porque la inclusión y la convivencia se construyen desde el acompañamiento”.

‘Aula Súmate’ destaca por su carácter coordinado, ya que el absentismo escolar no responde a una única causa, sino a la combinación de factores familiares, personales, sociales y escolares. En este sentido, Fernando Priego ha reiterado que “Cabra trabaja desde una estrategia global y compartida con todos los agentes implicados: centros educativos, Delegación Territorial de Educación, Servicios Sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos de orientación, agentes comunitarios y, por supuesto, las familias”. Una coordinación “real, continuada y efectiva” que, en su opinión, “es una de las claves del éxito de este proyecto”.

Finalmente, el alcalde ha querido trasladar un agradecimiento expreso a los centros educativos de Cabra y sus equipos directivos, al profesorado, a los orientadores, a las familias, así como a los profesionales de los Servicios Sociales y del Equipo de Tratamiento Familiar, cuyo trabajo hace posible el desarrollo de este programa. También han extendido este agradecimiento a la FEMP “por reconocer un programa que nace del compromiso, la constancia y la voluntad de construir una convivencia escolar más justa, inclusiva y saludable para todos”, ha concluido Priego.