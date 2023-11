La Delegación de Agricultura abre el plazo de solicitud de parcelas en los Huertos de Ocio municipales

El Boletín Oficial de la Provincia -BOP- y el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cabra publican hoy la convocatoria que la Delegación de Agricultura abre para la adjudicación de 17 licencias de ocupación de Huertos de Ocio en las dos zonas que existen habilitadas para este uso en las avenidas Góngora y Fuente del Río.

Como requisitos para optar a estas parcelas las personas solicitantes deberán ser pensionistas o jubiladas mayores de 55 años, que no cuenten con ninguna otra actividad remunerada; adjuntar un informe médico que acredite que se encuentran bien de salud y con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a desarrollar en este espacio agrícola; estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento; que ni la persona solicitante ni su cónyuge o pareja de hecho esté en posesión de otra parcela en los Huertos de Ocio municipales; no poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptos para actividades agrícolas; no contar con sanciones en razón a la posesión anterior de Huertos de Ocio o habérsele privado de la parcela de la que fuera persona adjudicataria; y no haber sido una de las personas beneficiarias de la adjudicación de un huerto de ocio en la convocatoria inmediatamente anterior a la presente, salvo que hubiera insuficiencia de solicitudes en ésta.

El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto desde mañana jueves, 9 de noviembre, y hasta el 29 de noviembre, pudiendo presentarse las solicitudes a través del Registro de Entrada en horario de atención al público o bien por la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cabra.

Para cualquier consulta e información sobre la convocatoria y el funcionamiento de los Huertos de Ocio pueden dirigirse al Área de Medio Ambiente, así como al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cabra donde también estarán a disposición los documentos informativos y formularios para presentar las solicitudes. Igualmente, quedarán disponibles para descarga en la web municipal (www.cabra.eu).