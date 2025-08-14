La Corte de Honor y el Pregonero de la Real Feria 2025, Presentados ante la Patrona

El Santuario de María Santísima de la Sierra ha sido el escenario de un emotivo y significativo acto que marca el inicio del camino hacia la Real Feria y Fiestas 2025. En una ceremonia llena de fervor y tradición, se ha presentado oficialmente a la Corte de Honor y al pregonero de las fiestas, que se celebrarán del 3 al 8 de septiembre. La presentación, que tuvo lugar ayer miércoles, es la antesala de las Fiestas Mayores egabrenses, declaradas de Interés Turístico Nacional. Este evento no solo resalta la importancia de la festividad, sino que también subraya la profunda conexión de la ciudad con su patrimonio religioso y cultural. La presencia de miembros de la Corporación municipal y de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra y la Hermandad de San Rodrigo Mártir, evidencia el carácter institucional y devocional de estas celebraciones.

El encargado de pregonar la feria el 3 de septiembre será Antonio David Herrador Navas, un nombre que resuena con expectación en la localidad. La elección de Herrador Navas como pregonero es un honor que recae en una persona con la capacidad de evocar los sentimientos y la esencia de la feria, marcando el punto de partida oficial de las festividades. Su disertación será el preludio de un momento cumbre: la coronación de la Reina y el Rey de las Fiestas, M. Ángeles Ruiz Delgado y Salvador Martín Moreno, respectivamente. A ellos se unirán las damas de honor, Carmen Cantero Jiménez, Tatiana García Torralbo, Nazaret Vico González, Victoria Rey Arjona, Ariadna Moya Parrillo y Virginia Granados Bobis, quienes completan este grupo de jóvenes que representarán a la ciudad durante el próximo septiembre.

Este acto, que se ha convertido en una cita ineludible del calendario estival egabrense, simboliza el inicio oficioso de las Fiestas Mayores de Cabra. Los protagonistas de esta edición tuvieron su puesta de largo en un marco incomparable, el Santuario de la Patrona. La emoción se palpaba en el ambiente, y los obsequios recibidos por la Corte de Honor y el pregonero por parte de las autoridades municipales y de las hermandades son un gesto de reconocimiento a su importante papel en la celebración. El Ayuntamiento de Cabra, en un gesto de devoción y respeto hacia la Patrona, ha entregado un broche con el escudo institucional de la ciudad como obsequio para el ajuar de la Santísima Virgen, un detalle que refuerza el vínculo entre la institución municipal y la tradición religiosa.

Este evento no solo tiene una gran carga emocional, sino que también es un importante motor cultural y turístico para la ciudad. La declaración de las fiestas como de Interés Turístico Nacional es un sello de calidad que atrae a visitantes de toda España, lo que se traduce en un impacto económico positivo para el comercio local, la hostelería y los servicios. La organización de eventos como este, que combinan lo oficial con lo popular y lo religioso, demuestra la capacidad de Cabra para mantener vivas sus tradiciones mientras se proyecta hacia el futuro. El papel de la Delegación de Feria y Fiestas es fundamental en la coordinación de todas estas actividades, garantizando que cada detalle esté cuidado para el disfrute de todos.

Corte de Honor y Pregonero de la Real Feria y Fiestas de Cabra 2025