La Corporación municipal recuerda a Francisco Bonilla con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente

El Pleno da luz verde a la resolución del contrato para la prestación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria

La Corporación municipal en el Ayuntamiento de Cabra guardó ayer tarde un minuto de silencio en la Plaza de España en recuerdo de Francisco Bonilla, egabrense desaparecido hace ya once años, con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Un gesto institucional con el que el Consistorio desea mostrar su apoyo y cercanía a familiares y allegados, manteniendo viva la memoria y el compromiso con todas las personas que continúan en paradero desconocido.

Con posterioridad, ha comenzado la sesión plenaria con carácter ordinario correspondiente al mes de marzo en la que la Corporación ha dado luz verde a la propuesta de resolución del contrato para la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos, gestión del punto limpio y limpieza viaria del municipio, que será adjudicado a la empresa Grupo Paprec SLU, tras resultar la oferta mejor valorada entre las cuatro empresas licitadoras presentadas. El contrato contempla un importe anual de 2.199.666 euros y una duración de diez años, sin posibilidad de prórroga, alcanzando una cuantía total de 19.996.965 euros.

En el capítulo de mociones, el Pleno ha aprobado las mociones presentadas por el grupo de UVEga en materia de medidas fiscales vinculadas a la vivienda y sobre la posible construcción de un edificio anexo al Hospital Infanta Margarita, así como la propuesta del PSOE solicitando el estudio para el establecimiento de una tarifa reducida en eventos culturales para personas empadronadas en Cabra. Por el contrario, no salió adelante la moción de VOX relativa a la seguridad, respaldo y protección del personal sanitario y de seguridad.

En cuanto al resto de asuntos abordados, la sesión ha incluido la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 23 de febrero y 6 de marzo de 2026, así como la dación de cuenta del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2027-2029 y la continuación del trámite para la aprobación y pago de facturas a la empresa PreZero.