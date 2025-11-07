La ciudad inaugura oficialmente el curso académico 2025/2026 con el tradicional acto de homenaje a los docentes jubilados

El Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’ acogió en la tarde de ayer jueves el acto oficial con el que el Ayuntamiento de Cabra ha dado por inaugurado el curso académico 2025/2026 en la ciudad. Una cita solemne presidida por el alcalde, Fernando Priego, acompañado por el concejal delegado de Educación, Javier Fernández, y el doctor Antonio Escribano, especialista en endocrinología, nutrición y medicina deportiva, quien ha ofrecido la lección inaugural bajo el título de ‘Alimentación y hábitos de vida saludables, para vivir más y mejor’.

El encuentro ha contado con la presencia de representantes de la comunidad educativa local, teniendo como eje central el reconocimiento a los docentes jubilados durante el curso 2024/2025, que han desarrollado su labor en los distintos centros educativos de Cabra. En concreto, los homenajeados han sido Inmaculada Muriel Tejero, Francisco Suárez Rivera y Herminia López Pareja, por el CEIP ‘Ntra. Sra. de la Sierra’; Francisca Valle Castro y María del Carmen Morales Cobo, del CEIP ‘Andrés de Cervantes’; María Leiva Leiva y Julián Manuel Priego Chacón, como docentes del CEIP ‘Carmen de Burgos’; María del Carmen García Flores, María Dolores Pozo Rodríguez y Antonio Mª García Rojas, profesonres del IES ‘Aguilar y Eslava’; Carmen Báez Ardilla, Francisca Ténez Sánchez, Francisco Sánchez Marín y Raimundo Muñoz Torres, quienes han desarrollado su labor docente en el IES ‘Felipe Solís Villechenous’; Luis Carlos Martínez Uceda, del CEE ‘Niño Jesús’; Luisa Ballesteros Onieva, por parte del Colegio ‘San José’; y Mercedes Molina Moral, de la Escuela Infantil ‘San Rodrigo’.

Durante el acto, los docentes asistentes han recibido una distinción conmemorativa de manos del alcalde, del concejal de Educación y del conferenciante invitado, en reconocimiento a su trayectoria profesional, compromiso y dedicación a la enseñanza.

En su intervención, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha felicitado a los docentes homenajeados, destacando que “su trayectoria constituye un ejemplo de entrega, compromiso y valores para las nuevas generaciones, algo que han sabido transmitir a los centenares de alumnos que han pasado por sus clases y que, sin duda, guardan de ellos un hondo recuerdo y un profundo sentimiento de gratitud”.

Priego ha subrayado además el compromiso del Ayuntamiento de Cabra con la educación de calidad, recordando “el esfuerzo conjunto con los centros educativos que ha permitido a la ciudad contar hoy con la totalidad de la oferta formativa disponible en nuestro país: desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y enseñanza universitaria, con la Facultad de Fisioterapia, la UNED y, desde este curso, el Centro de Desarrollo Universitario de la UCO, lo que consolida a Cabra como un referente educativo en el centro de Andalucía”.

El alcalde también ha hecho balance del programa ‘Mejoramos tu Cole’, que en 2025 ha supuesto una inversión de 200.000 euros en mejoras para los colegios públicos de la ciudad, a la que se sumará en los próximos meses una aportación de 30.000 euros de la Diputación de Córdoba. “Ya estamos estudiando la posibilidad de poder afrontar una segunda edición de este programa de cara al próximo año”, ha avanzado.

Finalmente, Priego ha querido reconocer “la implicación y el trabajo constante de escucha y acción del delegado municipal de Educación, Javier Fernández, que se ha convertido en un gran aliado de la comunidad educativa egabrense, y así me lo hacen saber los propios equipos directivos”.

El acto ha contado también con la participación musical del profesorado del Conservatorio Elemental de Música ‘Isaac Albéniz’, con las interpretaciones de Ángel Moreno Millán (violín) y Nuria Delclós Alonso (guitarra), que han aportado un toque solemne y emotivo a la ceremonia.