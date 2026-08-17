La Challenge Ciclista ‘La Subbética’ decidirá su séptima edición con una exigente llegada a Cabra

La tercera y última etapa se disputará el 13 de septiembre sobre un recorrido de casi 100 kilómetros y tendrá su meta en el Santuario de la Virgen de la Sierra, después de acumular entre 2.300 y 2.400 metros de desnivel positivo

La VII Challenge Ciclista ‘La Subbética’ tendrá en Cabra el escenario de su desenlace. La prueba, que se disputará los días 11, 12 y 13 de septiembre, volverá a contar con tres etapas por las carreteras de la comarca, con Priego de Córdoba, Lucena y Cabra como puntos de salida y llegada de las diferentes jornadas. La última de ellas tendrá como principal dificultad la subida al Santuario de María Santísima de la Sierra, donde estará situada la meta definitiva de la competición.

Los principales detalles de esta séptima edición han sido presentados en el Ayuntamiento de Cabra por el delegado municipal de Deportes, Francisco Casas, y uno de los responsables de la organización, Fernando Sánchez. La competición reunirá durante tres días a corredores y equipos españoles y extranjeros en un recorrido que, en su conjunto, alcanzará aproximadamente los 310 kilómetros y entre 6.200 y 6.300 metros de desnivel positivo.

Cabra asumirá el protagonismo en la jornada definitiva, prevista para el domingo 13 de septiembre. La etapa ‘Cabra-Cabra’ comenzará con la concentración previa en el entorno de La Tejera, lugar en el que se desarrollarán los actos protocolarios y desde el que se dará la salida.

A partir de ahí, los ciclistas afrontarán un trazado de casi 100 kilómetros que acumulará entre 2.300 y 2.400 metros de desnivel positivo. Antes de encarar la subida final al Santuario de la Virgen de la Sierra, el pelotón tendrá que superar puertos como Sierra Cristina, en Priego de Córdoba, y ‘El Mojón’.

La configuración de esta última etapa puede resultar determinante para establecer la clasificación definitiva de la VII Challenge Ciclista ‘La Subbética’. Francisco Casas ha señalado durante la presentación que el desenlace “va a ser todo un atractivo, porque se trata del tercer día, cuando se resolverá la prueba, y tendrá como escenario final el Santuario de la Virgen de la Sierra”.

El delegado municipal de Deportes también se ha referido a la trayectoria experimentada por la competición a lo largo de sus siete ediciones. Según Casas, la Challenge se ha convertido “en un referente deportivo”, con un nivel “que cada año atrae hasta la Subbética a equipos y corredores procedentes de toda España”.

Unos 170 ciclistas y 23 equipos previstos

La organización trabaja con una previsión de participación de 23 equipos y alrededor de 170 ciclistas, entre los que habrá formaciones españolas, portuguesas y francesas. En el pelotón estarán algunos de los corredores destacados del panorama nacional, entre ellos el actual campeón de España, Benjamín Noval, al que Fernando Sánchez ha definido como “especialmente competitivo en terrenos de montaña”.

Precisamente, la combinación entre el perfil de los participantes y las características de la última ascensión hace que la organización sitúe buena parte de la atención deportiva en la llegada a Cabra. Sánchez considera que el final egabrense supondrá “el colofón no sólo de la etapa, sino de la Challenge en sí”, tanto por la dureza de la subida como por la calidad prevista en el pelotón.

El responsable de la organización también ha invitado a los aficionados a presenciar la resolución de la carrera y, en particular, su ascensión definitiva al Santuario. “A subir y verlo porque van a disfrutar muchísimo”, ha señalado sobre una llegada que se prevé decisiva para determinar el vencedor de la competición.

Las cifras globales reflejan la exigencia del recorrido diseñado para las tres jornadas. Los aproximadamente 310 kilómetros y hasta 6.300 metros de desnivel positivo han contribuido a que dentro del propio pelotón la carrera sea conocida como ‘el infierno de la Subbética’. La prueba recorrerá buena parte de la comarca antes de alcanzar su punto final en Cabra.

Un dispositivo de más de 70 vehículos

La celebración de la Challenge supondrá también el desplazamiento de una infraestructura considerable. Según los datos facilitados durante la presentación, la carrera movilizará una caravana de más de 70 vehículos y alrededor de 300 personas.

A ello se sumará el dispositivo previsto para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las etapas. La Guardia Civil de Tráfico colaborará con 18 motocicletas y un vehículo de mando, además de un dispositivo complementario de motoenlaces.

Francisco Casas ha agradecido el trabajo de los responsables de la organización “para diseñar cada año una prueba que recorre buena parte de la comarca”, así como el respaldo de las diferentes administraciones e instituciones implicadas en su celebración.

En este apartado, el delegado de Deportes ha destacado especialmente la participación de la Diputación de Córdoba, señalada como principal soporte de la Challenge, junto con los ayuntamientos de Cabra, Priego de Córdoba y Lucena, que actuarán como cabeceras de etapa. También participan el resto de municipios incluidos en el recorrido y la Mancomunidad de la Subbética.

El Santuario de la Virgen de la Sierra, escenario de la resolución

La jornada del 13 de septiembre concentrará así buena parte de la atención de esta séptima edición. Tras dos días de competición, los participantes llegarán a Cabra para afrontar un recorrido en el que el desnivel será uno de los principales condicionantes antes de la ascensión definitiva al Santuario de la Virgen de la Sierra.

Casas ha animado tanto a los aficionados al ciclismo como al conjunto de la ciudadanía a seguir la carrera y, especialmente, su etapa final. Según ha indicado, la jornada “volverá a unir deporte y promoción del territorio mediante un recorrido de gran exigencia y espectacularidad que tendrá en la subida al Santuario de la Virgen de la Sierra su escenario decisivo”.

De este modo, la VII Challenge Ciclista ‘La Subbética’ afrontará entre el 11 y el 13 de septiembre tres jornadas de competición con Priego de Córdoba, Lucena y Cabra como cabeceras de etapa. Será en esta última localidad donde quede resuelta la clasificación, después de una jornada de casi 100 kilómetros y hasta 2.400 metros de desnivel positivo que concluirá en el Santuario de la Virgen de la Sierra.