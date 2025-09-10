La Cátedra Intergeneracional de la UCO en Cabra abre matrícula con nuevas asignaturas y formación en inglés

Con la llegada de septiembre, Cabra vuelve a convertirse en uno de los epicentros de la formación universitaria para mayores de 50 años gracias al Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” de la Universidad de Córdoba (UCO). La institución ha anunciado la apertura del plazo de matriculación para el curso 2025/2026, que se extenderá hasta el 30 de octubre para las inscripciones online y contará con una jornada de matriculación presencial el 7 de octubre en el Teatro “El Jardinito”, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

Este programa formativo, que la UCO organiza en colaboración con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Cabra, busca ofrecer a los mayores una oportunidad única de actualizar conocimientos, fomentar relaciones intergeneracionales y reforzar su inclusión social. Según se destaca en la propia convocatoria, se trata de “favorecer el desarrollo vital, personal y formativo de ambos colectivos, promoviendo la inclusión, la salud, el reconocimiento y proyección social del colectivo de personas mayores”.

Asignaturas y horarios del curso 2025/2026

El nuevo curso arranca el próximo 21 de octubre y contará con cuatro asignaturas repartidas entre los dos cuatrimestres académicos:

Cuatrimestre Asignatura Día de impartición Horario 1º Cuatrimestre Introducción a la Antropología Social Martes 17:00 – 20:00 1º Cuatrimestre Filosofía para entender el presente Miércoles 17:00 – 20:00 2º Cuatrimestre Autores y textos para la historia de la literatura española. Panorámicas del siglo XX Martes 17:00 – 20:00 2º Cuatrimestre Los derechos básicos de las personas mayores Jueves 17:00 – 20:00

Además, como novedad, el alumnado podrá acceder a clases de inglés online en dos niveles, inicial e intermedio, que se impartirán los lunes de 17:00 a 20:00 horas en ambos cuatrimestres. Esta ampliación responde al éxito obtenido en la pasada edición y refuerza la apuesta por la formación en competencias lingüísticas.

Precio accesible y facilidades de matrícula

La matrícula mantiene un coste general de 40 euros para todo el curso académico, un precio pensado para que la formación universitaria sea accesible a cualquier persona interesada.

Los alumnos de nuevo ingreso deberán presentar su DNI, mientras que quienes ya formen parte del programa podrán completar el trámite directamente a través de la página oficial de la UCO: https://www.uco.es/intergeneracional/sedes/cabra.html.

Para quienes prefieran realizar el proceso de manera presencial, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Cabra ha habilitado la fecha del 7 de octubre en el Teatro “El Jardinito”, lo que permitirá resolver dudas y recibir orientación personalizada.

Objetivos del programa

El Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” no se limita a la enseñanza académica. Sus impulsores insisten en que el programa busca tres grandes metas:

Actualizar conocimientos en diferentes ámbitos científicos, culturales y sociales. Fomentar relaciones intergeneracionales, propiciando el intercambio de experiencias y la solidaridad. Promover la inclusión social y la salud de las personas mayores, otorgándoles un reconocimiento activo en la sociedad.

En palabras de la organización, el proyecto persigue “la práctica de diversas materias en los ámbitos científico, cultural y social; fomentar las relaciones, el intercambio de experiencias y la solidaridad entre generaciones favoreciendo el desarrollo vital, personal y formativo de ambos colectivos”.

Una apuesta consolidada en Cabra

Cabra es una de las ocho sedes provinciales en las que la Universidad de Córdoba desarrolla este programa. Su continuidad demuestra la buena acogida que ha tenido entre la población egabrense, que ve en él una herramienta para seguir aprendiendo y compartiendo experiencias más allá de la edad laboral.

El hecho de que las clases sean impartidas por profesores universitarios garantiza un nivel académico sólido, mientras que la diversidad de asignaturas permite que los estudiantes puedan acercarse tanto a las humanidades como a la reflexión social y jurídica.

Un espacio para seguir creciendo

La propuesta de la Cátedra Intergeneracional en Cabra se ha consolidado como un referente en educación permanente y un punto de encuentro para quienes desean mantenerse activos intelectual y socialmente. La suma de asignaturas clásicas, como filosofía o literatura, con materias de actualidad, como los derechos de las personas mayores, refleja el compromiso del programa con un aprendizaje integral.

El complemento del inglés abre la puerta a nuevas oportunidades, no solo formativas, sino también sociales y de comunicación, especialmente en un mundo cada vez más globalizado.

Con todo ello, el Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” de la UCO se reafirma como una iniciativa accesible, inclusiva y enriquecedora que Cabra acoge con entusiasmo año tras año.