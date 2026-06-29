La Calle Joven abre una nueva edición en Cabra como punto de partida del programa Verano Joven

La iniciativa reunirá emprendimiento, talleres, intercambios europeos, actividades creativas y acciones sobre salud mental para la juventud egabrense

La ciudad de Cabra volverá a convertir el emprendimiento juvenil, la creatividad y la participación en los ejes centrales de una nueva edición de La Calle Joven, una iniciativa impulsada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento que alcanzará este año su decimotercera edición y que servirá como punto de partida de la programación municipal Verano Joven. La actividad se celebrará el próximo 1 de julio, a partir de las 21.00 horas, en la calle Palomas, con una propuesta que combinará espacios expositivos, talleres, actividades culturales, información sobre formación y empleo, además de iniciativas relacionadas con la salud mental y la movilidad internacional.

Durante la presentación de esta nueva edición, la delegada de Juventud, Sara Alguacil, destacó la evolución que ha experimentado esta cita desde sus inicios, señalando que se ha consolidado como un espacio de referencia para la juventud emprendedora del municipio. Según explicó, se trata de un evento que, tras más de una década de trayectoria, funciona «como escaparate para jóvenes emprendedores, comercios, asociaciones y colectivos vinculados a la Casa de la Juventud», al tiempo que ofrece una oportunidad para que estos proyectos puedan darse a conocer tanto entre la población local como entre visitantes procedentes de otros municipios de la comarca.

La programación volverá a reunir una amplia representación de iniciativas empresariales, comerciales y asociativas. Entre las actividades previstas destacan dos pases de modelos organizados por los establecimientos Pisatta y María Ruiz, además de distintos stands comerciales, creativos, informativos e institucionales.

La Delegación de Juventud contará igualmente con el habitual espacio de Corresponsales Juveniles, donde se facilitará información sobre los servicios que presta la Casa de la Juventud. También estará presente el Centro de Desarrollo Universitario, vinculado a la Universidad de Córdoba, que ofrecerá recursos relacionados con el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo profesional.

La organización ha previsto además una programación centrada en la creatividad y la participación juvenil. El evento incluirá propuestas relacionadas con la estética, la decoración, la sostenibilidad, el ocio saludable y la diversidad. Participarán profesionales de peluquería y maquillaje, habrá elaboración de velas decorativas, coctelería sin alcohol y un punto informativo LGTBI gestionado por la asociación Punto Arcoíris de la Casa de la Juventud.

La barra de esta edición estará gestionada por los Corresponsales Juveniles junto a la asociación Dos Estrellas y otros colectivos juveniles como Verso Errante, una colaboración que, según la organización, busca reforzar la implicación directa de los jóvenes en el desarrollo de la actividad.

Sara Alguacil agradeció durante la presentación la colaboración de viveros locales, entidades, asociaciones y jóvenes participantes, así como el respaldo institucional que hace posible esta iniciativa. La edil explicó que «La Calle Joven volverá a contar con música, pantalla audiovisual, ambiente festivo, sorpresas y una muestra real del talento joven, dando visibilidad de primera mano al emprendimiento y a la creatividad de la juventud egabrense».

La celebración de La Calle Joven marcará además el inicio del programa Verano Joven, que durante los próximos meses desarrollará un amplio calendario de actividades formativas, culturales y de ocio educativo. Las inscripciones para muchas de estas propuestas se abrirán coincidiendo con la celebración del evento y podrán realizarse a través de las redes sociales de la Delegación de Juventud, formularios de contacto, correo electrónico y la Casa de la Juventud.

Entre las actividades programadas para este verano figuran talleres de habilidades emprendedoras organizados en colaboración con el Centro de Desarrollo Universitario de la Universidad de Córdoba, además de cursos de ajedrez, inglés conversacional, cocina, cianotipia, fotografía con teléfono móvil, impresión de camisetas, pintura de zapatillas, manualidades, sevillanas, actividades creativas y sesiones de Work Coffee in English.

La programación incorpora también dos intercambios europeos. El primero tendrá lugar en Letonia entre los días 13 y 21 de julio y estará dirigido a menores de edad. El segundo se celebrará en Rumanía del 19 al 27 de julio y estará destinado a jóvenes de hasta 22 años. Según indicó la delegada, estas iniciativas continúan «reforzando la apuesta municipal por la movilidad, el aprendizaje intercultural y las oportunidades europeas».

Otro de los apartados destacados del programa será la atención a la salud mental y el acompañamiento emocional. La Casa de la Juventud desarrollará tres talleres impulsados desde su servicio de atención psicológica. Bajo los títulos Hablamos de neurodivergencia, Si quieres, te acompaño y ¿Por qué me trago mis emociones?, estas sesiones se celebrarán entre julio y agosto y, según explicó Sara Alguacil, «responden a demandas planteadas por los propios jóvenes y complementan la atención que se desarrolla durante el año en coordinación con los centros educativos».

La programación de Verano Joven incluirá igualmente actividades respaldadas por la Diputación de Córdoba, como viajes y propuestas de senderismo, además de la participación entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en el encuentro de la red Participa Plus que se celebrará en Montilla junto a municipios de Córdoba, Jaén y Sevilla.

Por último, la delegada recordó el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud a través de la subvención destinada al desarrollo de La Calle Joven, los talleres estivales y las actividades conmemorativas organizadas durante el mes del Orgullo, completando así una programación orientada a ofrecer alternativas de formación, participación y ocio para la juventud de Cabra durante los próximos meses.