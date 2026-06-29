La Calle Joven abre una nueva edición en Cabra como punto de partida del programa Verano Joven

La iniciativa reunirá emprendimiento, talleres, intercambios europeos, actividades creativas y acciones sobre salud mental para la juventud egabrense
La ciudad de Cabra volverá a convertir el emprendimiento juvenil, la creatividad y la participación en los ejes centrales de una nueva edición de La Calle Joven, una iniciativa impulsada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento que alcanzará este año su decimotercera edición y que servirá como punto de partida de la programación municipal Verano Joven. La actividad se celebrará el próximo 1 de julio, a partir de las 21.00 horas, en la calle Palomas, con una propuesta que combinará espacios expositivos, talleres, actividades culturales, información sobre formación y empleo, además de iniciativas relacionadas con la salud mental y la movilidad internacional.
Durante la presentación de esta nueva edición, la delegada de Juventud, Sara Alguacil, destacó la evolución que ha experimentado esta cita desde sus inicios, señalando que se ha consolidado como un espacio de referencia para la juventud emprendedora del municipio. Según explicó, se trata de un evento que, tras más de una década de trayectoria, funciona «como escaparate para jóvenes emprendedores, comercios, asociaciones y colectivos vinculados a la Casa de la Juventud», al tiempo que ofrece una oportunidad para que estos proyectos puedan darse a conocer tanto entre la población local como entre visitantes procedentes de otros municipios de la comarca.
La programación volverá a reunir una amplia representación de iniciativas empresariales, comerciales y asociativas. Entre las actividades previstas destacan dos pases de modelos organizados por los establecimientos Pisatta y María Ruiz, además de distintos stands comerciales, creativos, informativos e institucionales.
La Delegación de Juventud contará igualmente con el habitual espacio de Corresponsales Juveniles, donde se facilitará información sobre los servicios que presta la Casa de la Juventud. También estará presente el Centro de Desarrollo Universitario, vinculado a la Universidad de Córdoba, que ofrecerá recursos relacionados con el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo profesional.
La organización ha previsto además una programación centrada en la creatividad y la participación juvenil. El evento incluirá propuestas relacionadas con la estética, la decoración, la sostenibilidad, el ocio saludable y la diversidad. Participarán profesionales de peluquería y maquillaje, habrá elaboración de velas decorativas, coctelería sin alcohol y un punto informativo LGTBI gestionado por la asociación Punto Arcoíris de la Casa de la Juventud.
La barra de esta edición estará gestionada por los Corresponsales Juveniles junto a la asociación Dos Estrellas y otros colectivos juveniles como Verso Errante, una colaboración que, según la organización, busca reforzar la implicación directa de los jóvenes en el desarrollo de la actividad.
Sara Alguacil agradeció durante la presentación la colaboración de viveros locales, entidades, asociaciones y jóvenes participantes, así como el respaldo institucional que hace posible esta iniciativa. La edil explicó que «La Calle Joven volverá a contar con música, pantalla audiovisual, ambiente festivo, sorpresas y una muestra real del talento joven, dando visibilidad de primera mano al emprendimiento y a la creatividad de la juventud egabrense».
La celebración de La Calle Joven marcará además el inicio del programa Verano Joven, que durante los próximos meses desarrollará un amplio calendario de actividades formativas, culturales y de ocio educativo. Las inscripciones para muchas de estas propuestas se abrirán coincidiendo con la celebración del evento y podrán realizarse a través de las redes sociales de la Delegación de Juventud, formularios de contacto, correo electrónico y la Casa de la Juventud.
Entre las actividades programadas para este verano figuran talleres de habilidades emprendedoras organizados en colaboración con el Centro de Desarrollo Universitario de la Universidad de Córdoba, además de cursos de ajedrez, inglés conversacional, cocina, cianotipia, fotografía con teléfono móvil, impresión de camisetas, pintura de zapatillas, manualidades, sevillanas, actividades creativas y sesiones de Work Coffee in English.
La programación incorpora también dos intercambios europeos. El primero tendrá lugar en Letonia entre los días 13 y 21 de julio y estará dirigido a menores de edad. El segundo se celebrará en Rumanía del 19 al 27 de julio y estará destinado a jóvenes de hasta 22 años. Según indicó la delegada, estas iniciativas continúan «reforzando la apuesta municipal por la movilidad, el aprendizaje intercultural y las oportunidades europeas».
Otro de los apartados destacados del programa será la atención a la salud mental y el acompañamiento emocional. La Casa de la Juventud desarrollará tres talleres impulsados desde su servicio de atención psicológica. Bajo los títulos Hablamos de neurodivergencia, Si quieres, te acompaño y ¿Por qué me trago mis emociones?, estas sesiones se celebrarán entre julio y agosto y, según explicó Sara Alguacil, «responden a demandas planteadas por los propios jóvenes y complementan la atención que se desarrolla durante el año en coordinación con los centros educativos».
La programación de Verano Joven incluirá igualmente actividades respaldadas por la Diputación de Córdoba, como viajes y propuestas de senderismo, además de la participación entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en el encuentro de la red Participa Plus que se celebrará en Montilla junto a municipios de Córdoba, Jaén y Sevilla.
Por último, la delegada recordó el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud a través de la subvención destinada al desarrollo de La Calle Joven, los talleres estivales y las actividades conmemorativas organizadas durante el mes del Orgullo, completando así una programación orientada a ofrecer alternativas de formación, participación y ocio para la juventud de Cabra durante los próximos meses.
Totalmente de acuerdo!
Fenomenal. El francés en toda la enseñanza obligatoria.
Pero que están haciendo?? Vamos para atrás
Quitar tiempo lectivo al francés es privar al alumnado de tener una segunda lengua y por tanto de oportunidades en el futuro. Dado q es una lengua q habkan 300 millones de personas en los 5 continentes y es tb la lengua oficial de organismis como la Comukidad Económica Europea
Política retrógrada.
Iba a ser en toda la Primaria la implantación de esta magnífica Lengua. El Francés. Después que ya no se haría en el Primer ciclo de primaria por falta de profesorado y ahora que nuestro alumnado de Primaria está entusiasmado con nuestro Francés, ahora, quieren reducir tiempo lectivo? No lo entiendo ni lo entenderé. Viva la Lengua francesa
Pues para nada estoy de acuerdo, evidentemente los niños no van a aprender francés en Primaria. Yo dedicaría más horas a Lengua y a Inglés, asignaturas q si son necesarias. Lo absurdo es q si vamos mal en Lengua e Inglés, encima metamos francés…Por favor, aprendamos bien Inglés q es la lengua realmente oficial para comunicarnos entre todos y dejemos el francés para secundaria
Buenos dias a todos!!! Yo vivo en Salamanca y a mi hijo que el curso que viene pasa a 5°, y q era en ese curso cuando se empezaba a impartir francés, han eliminado radicalmente dicha asignatura!!! Sin otra opción!!! Por mi parte ya he puesto mi correspondiente queja como madre, puesto que me parece vergonzoso que se limite la educación de nuestros hijos!
Aprender un segundo idioma en primaria es una oportunidad para el futuro de nuestros hijos. La educación religiosa se la debemos de dar las familias en casa y que conste que en mi caso somos una familia practicante.
Qué casualidad que solamente el profesorado de francés es el único en los centros educativos que ve bien que se imparta esta materia, ningún docente que no sea de esta especialidad defiende su presencia en la etapa de primaria. Un gran regalo que nos dejó el peor consejero de Educación, y mira que han estado gente incompetente, Luciano Alonso.
Entre esta asignatura que no aporta nada y religión, una rémora en la educación, dificultan la mejora del aprendizaje del alumnado en otras áreas.
Defended vuestro interés, no es defender la educación.
Qué no aporta nada?! Cuánta IGNORANCIA!!
Estoy de acuerdo en que hay que priorizar y si tenemos una sociedad y una política que está llevando a la escuela al fracaso absoluto, trabajemos en lo prioritario, hoy en día desafortunadamente, educar más que enseñar.
Decepción de país y de sistema!
Por supuesto que aporta saber francés, esto es algo incuestionable. El francés es una preciosa lengua de cultura y arte. Eso sí, siempre y cuando se garantice un buen nivel de la lengua franca por excelencia, que es el inglés… porque si no, pudiera parecer que se trata de intereses de un colectivo en particular. Estoy convencido de que los profesores de francés quieren que el alumnado esté preparado para las verdaderas necesidades y retos de un mundo global que se comunica primordialmente en lengua inglesa. Cada lengua es una llave que abre puertas, pero no conviene olvidar que el inglés es la llave maestra.
Enserio? Veo que se lucha más el no perder el trabajo que mirar el nivel del castellano y matemático de los discentes.
Primera lengua español y segunda lengua inglesa. Vamos a dejar de hablar de pseudoenriquecimiento para los niños y fortalecer lo que todavía no terminamos de superar. A las estadísticas me remito las dificultades que presentan los alumnos en lectoescritura, comprension, expresión escrita…. Dejemos de saturar el curriculum de primaria por el bien de los niños y olvidemos ya los intereses personales. La educación es una herramienta cuando se usa para generar aprendizaje y no para satisfacer intereses. Justificar el francés en niños diciendo que hay mucho turismo en España que proviene de Francia me parace una vergüenza de sistema y una manera de sugestionar que conseguirá que nuestros niños asistan a algunas clases particulares extras. Este sistema educativo no piensa en los niños. Desvaloriza la educación.