La borrasca ‘Leonardo’ provoca cortes y problemas puntuales de suministros en Cabra mientras continúa el aviso meteorológico

La borrasca Leonardo ha dejado en las últimas horas diversas incidencias en la ciudad, principalmente en carreteras, suministros básicos y algunos espacios públicos, en un contexto marcado por la activación de avisos meteorológicos por lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Así lo ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa emitida este martes 4 de febrero a las 12.00 horas, en la que se detalla el alcance de este episodio meteorológico adverso y las actuaciones desarrolladas por los servicios municipales desde la pasada madrugada.

Según los datos facilitados, el municipio permanece en aviso amarillo por precipitaciones intensas, con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas y picos de hasta 15 milímetros en una sola hora. A ello se suman fuertes rachas de viento de componente oeste, con velocidades que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. De hecho, el aviso por viento llegó a escalar a nivel naranja durante las primeras horas de la mañana, concretamente hasta las 9.00 horas, antes de rebajarse nuevamente a amarillo.

Este escenario meteorológico ha obligado a una intervención continuada de los servicios municipales, la Policía Local y Protección Civil, que han actuado de forma coordinada para atender las incidencias registradas y prevenir situaciones de mayor riesgo. Entre los problemas más relevantes figura el corte de la carretera CO-6213, que conecta la zona de Los Llanos con Cabra, debido a desprendimientos en la calzada que impiden el tránsito con seguridad.

Especial atención están requiriendo también varios puntos relacionados con el cauce del río Cabra. En concreto, se vigila el posible desbordamiento en la zona de Huertas Bajas, a su paso por Cortijo Grande, así como en el cruce con Vado del Moro, donde el aumento del caudal podría llegar a sobrepasar el puente. Aunque hasta el momento no se han confirmado daños en estas áreas, el seguimiento es constante ante la evolución de las lluvias.

En el ámbito urbano, el temporal ha provocado el cierre del acceso peatonal a la Vía Verde a la altura de la antigua Estación de Cabra, tras la caída de un árbol que bloquea el paso. Asimismo, se ha procedido a asegurar la calle José Cobo Puerto ante el riesgo de caída de un árbol de grandes dimensiones, una actuación preventiva destinada a evitar daños personales o materiales.

Las consecuencias de la borrasca Leonardo también se han dejado sentir en los suministros. Continúan activos varios cortes de suministro eléctrico de media tensión, especialmente en el polígono industrial de Vado Hermoso y en el entorno del Santuario de la Virgen de la Sierra. A estos problemas se suman incidencias en el servicio de telecomunicaciones, con interrupciones de Internet en distintos puntos de la ciudad, una situación que está siendo atendida por los servicios correspondientes.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que, pese a la intensidad del episodio meteorológico, los cauces fluviales que discurren por el casco urbano no han presentado problemas hasta el momento. Esta circunstancia se atribuye a las labores de prevención, limpieza, adecuación y mantenimiento realizadas en los últimos meses, tanto en los cauces como en la red de saneamiento municipal. Estas actuaciones previas han permitido, según se desprende de la información oficial, una mejor respuesta ante las lluvias intensas registradas.

El Consistorio ha querido subrayar que los avisos meteorológicos se mantienen activos, en principio, hasta la medianoche, por lo que insiste en la necesidad de extremar la precaución. En este sentido, desde la nota de prensa se recoge de forma literal un “llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios y no transite por zonas inundables, cauces o riberas”. Esta recomendación se enmarca en una estrategia de prevención destinada a reducir riesgos mientras persistan las condiciones adversas.

Junto a estas indicaciones generales, el Ayuntamiento recomienda no estacionar vehículos en áreas susceptibles de acumulación de agua, asegurar objetos en balcones y azoteas ante la posibilidad de fuertes rachas de viento y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Se trata de consejos habituales en este tipo de episodios, pero que adquieren especial relevancia cuando coinciden lluvias intensas y viento, como ocurre en este caso.

La gestión del temporal se está realizando mediante un seguimiento permanente de la situación, en coordinación con los distintos servicios operativos establecidos por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía. El objetivo, según se recoge en la información municipal, es “garantizar la seguridad de la población y restablecer la normalidad en las diferentes incidencias que se vienen registrando a la mayor brevedad posible”. Esta coordinación interadministrativa resulta clave para responder de forma eficaz ante un episodio meteorológico que puede prolongarse durante varias horas más.

Por el momento, no se han comunicado daños personales, y las actuaciones se centran en la prevención, la vigilancia de los puntos más sensibles y la resolución progresiva de los problemas detectados. La evolución del temporal en las próximas horas será determinante para evaluar si las incidencias se mantienen, se agravan o comienzan a remitir conforme mejoren las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, Cabra permanece atenta al desarrollo de la borrasca Leonardo, con los servicios de emergencia activados y la recomendación expresa a la ciudadanía de mantener la prudencia. El episodio pone de relieve, una vez más, la importancia de la prevención, la coordinación institucional y la colaboración ciudadana ante fenómenos meteorológicos adversos que, aunque habituales en determinadas épocas del año, pueden generar afecciones relevantes en la vida diaria del municipio.