La Biblioteca ‘Juan Soca’ digitaliza más de 40.000 páginas de publicaciones periódicas editadas en Cabra a lo largo del siglo XX

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Cultura, M. Sierra Sabariego, el representante de la Biblioteca Digital de Andalucía, Jesús Jiménez, y el director de la Biblioteca Pública Municipal ‘Juan Soca´;, José Pérez, han presentado esta mañana los trabajos de digitalización de prensa histórica local llevados a cabo por esta institución cultural egabrense.

El proyecto, fruto de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Cabra y la Biblioteca Digital de Andalucía, ha contemplado la digitalización, metadatación e indexación de cerca de 40.000 páginas correspondientes a la cabecera El Popular (1918–finales de los años 90), así como La Voz del Pueblo (1894–1895) y El Pueblo (1903–1905), que se suman a otras colecciones ya disponibles como las de El Semanario de Cabra (1892–1907), La Ortiga (1903–1904), Apolo (1907–1908), La Opinión (1912–1989), El Egabrense (1975) o La Opinión de Cabra (2002), “conformando prácticamente la totalidad del patrimonio hemerográfico egabrense entre 1894 y 2005”, ha precisado el primer edil.

Los ejemplares digitalizados han pasado a integrarse en la Biblioteca Digital de Andalucía (www.bibliotecadigitaldeandalucia.es) y en el blog de la Biblioteca de Cabra (https://bibliotecadecabra.wordpress.com/), lo que facilita su consulta desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Además, el procesamiento textual y la indexación han permitido que las búsquedas puedan realizarse por palabras clave, lo que ha supuesto un avance sustancial para investigadores y ciudadanía, que ya no necesitan revisar manualmente cada número.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido a Carmen Megías, en representación de la familia editora de El Popular, la donación de su colección, así como a Manuel Buil, vicepresidente de Fundación Promi, la autorización para la digitalización de esta cabecera. “Acciones como estas generan ciudadanía y garantizan que esta crónica de la historia de Cabra en el siglo XX quede para siempre a disposición de todos, como testimonio de nuestro pasado y como tesoro documental que engrandece aún más el legado de nuestra Biblioteca”, ha afirmado Priego.