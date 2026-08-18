La Biblioteca ‘Juan Soca’ cierra su programación de verano con formación, lectura y juegos para niños y jóvenes

La Biblioteca Pública Municipal ‘Juan Soca’ ha clausurado su programación estival ‘Las bibliotecas son para el verano’, una iniciativa desarrollada desde el pasado 1 de julio y que durante estas semanas ha reunido diferentes propuestas educativas, culturales y de ocio destinadas principalmente a niños y jóvenes.

La programación de verano ha permitido mantener la actividad de la biblioteca durante el periodo estival mediante una oferta que ha combinado el aprendizaje de nuevas tecnologías, el acercamiento a la lectura y la participación en actividades lúdicas. Los cursos y talleres se han dirigido a diferentes edades, con contenidos adaptados a los participantes.

Una parte de la propuesta se ha centrado en los cursos de informática para mayores de siete años. Dentro de esta formación se han impartido contenidos de iniciación a la informática, así como actividades relacionadas con Canva, Word y mecanografía, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de aproximarse a distintas herramientas y conocimientos tecnológicos.

La tecnología no ha sido, sin embargo, el único ámbito abordado dentro de ‘Las bibliotecas son para el verano’. La programación también ha contado con un Taller de Lectura Infantil y un Taller de Juegos Populares, ambos destinados a participantes con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. De esta forma, las actividades han integrado propuestas de carácter formativo con otras relacionadas con la lectura y el ocio.

El conjunto de estas acciones ha buscado favorecer el acercamiento de los participantes a la lectura y las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que se ha utilizado la biblioteca como un espacio destinado al aprendizaje y la convivencia. La diversidad de las actividades ha permitido que la programación incluyera desde conocimientos informáticos hasta propuestas vinculadas a los libros y a los juegos tradicionales.

Con la finalización de estos cursos y talleres concluye una nueva edición de una iniciativa que mantiene activa la Biblioteca ‘Juan Soca’ durante los meses de verano. La programación ha combinado formación, creatividad y diversión para los participantes más jóvenes, prolongando así el uso de las instalaciones bibliotecarias más allá de las actividades habituales asociadas a estos espacios.

La clausura de ‘Las bibliotecas son para el verano’ pone fin, por tanto, a varias semanas de actividades iniciadas el 1 de julio y articuladas en torno a distintos ámbitos educativos y de ocio. Informática, mecanografía, herramientas digitales, lectura infantil y juegos populares han formado parte de una programación concebida para que niños y jóvenes dispusieran durante el verano de diferentes alternativas dentro de la Biblioteca Pública Municipal ‘Juan Soca’.