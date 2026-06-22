La Barriada Virgen de la Sierra se prepara para cuatro días de fiesta con música, tradición y la esperada Carrera de Autos Locos

El pregón, la coronación de reina y damas, actuaciones musicales, actividades infantiles y competiciones populares centrarán la programación del 2 al 5 de julio en uno de los barrios más emblemáticos de Cabra

La Barriada Virgen de la Sierra de Cabra celebrará del 2 al 5 de julio una nueva edición de sus tradicionales fiestas, una cita que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a un amplio programa de actividades diseñado para todos los públicos. Música, convivencia, propuestas infantiles, competiciones deportivas y la ya consolidada Carrera de Autos Locos conforman una programación que busca reforzar el carácter participativo y familiar de una de las celebraciones más arraigadas del municipio.

La programación ha sido presentada por la delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, Rosi Lama, junto al presidente de la Asociación de Vecinos ‘San Francisco’ de la Barriada Virgen de la Sierra, Joaquín Moreno, quienes han dado a conocer los principales actos que se desarrollarán durante los cuatro días festivos.

Durante su intervención, Rosi Lama destacó la importancia de esta celebración para la ciudad, definiéndola como “los días grandes de uno de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad”, una festividad que, según señaló, está “marcada por la vecindad, la convivencia familiar y la participación de pequeños y mayores”.

La responsable municipal puso además en valor el trabajo conjunto que hace posible la organización de estas fiestas populares. En este sentido, subrayó que la celebración es posible gracias a la labor de la Asociación de Vecinos ‘San Francisco’, de su presidente y de toda su junta directiva, en coordinación con el Ayuntamiento de Cabra y la Delegación de Feria y Fiestas.

Asimismo, Lama destacó el compromiso municipal con este tipo de celebraciones, indicando que el Ayuntamiento colabora en aspectos esenciales para garantizar el correcto desarrollo de los festejos, entre ellos las infraestructuras, la limpieza, la Policía Local y los distintos servicios municipales necesarios para que las actividades se desarrollen en las mejores condiciones.

La delegada quiso agradecer públicamente “el trabajo y la dedicación” de los vecinos y vecinas, así como de Joaquín Moreno y de la asociación vecinal, “por mantener viva esta tradición”, al tiempo que animó a la ciudadanía a participar en unas fiestas que, según manifestó, contribuyen a reforzar “el carácter cercano, abierto y participativo de las barriadas de Cabra”.

El programa festivo arrancará el miércoles 2 de julio con la celebración del Día del Niño en las atracciones. Sin embargo, uno de los momentos más destacados llegará el viernes 3 de julio con el acto central de las fiestas. Durante esa jornada tendrá lugar la coronación de la reina, Sara Serrano, junto a sus damas de honor, Yurena Barranco y Sandra Castillo. El mismo día se celebrará también el pregón oficial, que correrá a cargo de Antonio Arroyo Castro.

La jornada del sábado 4 de julio estará marcada por una de las actividades con mayor seguimiento y repercusión dentro de estas fiestas: la Carrera de Autos Locos. Joaquín Moreno explicó que esta iniciativa incrementa este año la cuantía de sus premios, que superarán los 1.000 euros, con el objetivo de fomentar la participación y reconocer tanto el trabajo de elaboración de los vehículos como el espectáculo ofrecido por los participantes.

Según señaló el presidente vecinal, esta prueba continúa creciendo y despertando interés más allá del ámbito local. De hecho, destacó que la Carrera de Autos Locos “está despertando interés incluso fuera de la localidad, con participantes procedentes de otros municipios y provincias de Andalucía”.

La programación del sábado se completará con diferentes actuaciones musicales y de baile. Entre ellas destaca la participación de la Escuela de Baile y Danza de María del Mar Somé, así como la actuación del grupo musical ‘Ochenta2’, procedente de Málaga. Además, durante todo el fin de semana habrá animación musical y sesiones de DJ en distintos momentos de la celebración.

Las actividades continuarán el domingo 5 de julio con diversas propuestas de convivencia y ocio dirigidas a diferentes edades. El programa contempla un triangular de fútbol organizado por Cafetería Juanito, campeonatos, un concurso de dibujo, una degustación de paella y un tobogán acuático que servirá como cierre festivo de esta edición.

Por su parte, Joaquín Moreno agradeció la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Cabra, así como por los establecimientos, comercios y entidades que han contribuido al desarrollo del programa de actividades. El presidente de la Asociación de Vecinos ‘San Francisco’ quiso además realizar una invitación abierta tanto a los residentes de la barriada como al conjunto de la ciudadanía para sumarse a la celebración.

Desde la asociación vecinal se ha animado a participar en unas jornadas concebidas para compartir experiencias, fortalecer los lazos vecinales y seguir impulsando la vida social del barrio. En palabras de Moreno, se trata de “unas jornadas pensadas para compartir, convivir y seguir fortaleciendo la vida social de este barrio egabrense”.

Con una programación que combina tradición, convivencia, actividades infantiles, propuestas culturales y espectáculos para todos los públicos, la Barriada Virgen de la Sierra afronta una nueva edición de sus fiestas con el objetivo de convertir durante cuatro días sus calles en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando una celebración que forma parte de la identidad festiva de Cabra.