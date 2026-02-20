Juventud convoca una nueva edición del concurso de fotografía ‘Alrededor de la Semana Santa de Cabra’

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 12 y 35 años, busca fomentar la mirada creativa sobre los detalles, ambientes y escenas que rodean la Semana Mayor egabrense

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Juventud, ha convocado el concurso de fotografía ‘Alrededor de la Semana Santa de Cabra 2026’, un certamen que pretende fomentar la creatividad juvenil y ofrecer una visión diferente de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 35 años, de cualquier nacionalidad, que participen a título individual en la captura de los momentos, detalles, ambientes y escenas secundarias que rodean la Semana Santa de Cabra, poniendo el acento en aquello que, sin ser protagonista, contribuye a hacerla única y reconocible.

Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no haber sido presentadas a otros concursos y respetar los derechos de terceras personas, garantizando cada participante la autoría de las imágenes presentadas.

Las bases establecen dos modalidades de participación, en función de cómo se hacen llegar las fotografías a concurso. Por un lado, se pueden enviar por correo electrónico junto a los datos personales a la dirección juventud@cabra.es , quedando también la opción de que los autores las publiquen en sus redes sociales, para lo cual habrán de incorporar las etiquetas #juventudcabra, #semanasanta, #semanasantacabra, #semanasantacabra2026, y etiquetar a @juventudcabra (Delegación de Juventud), siendo necesario comprobar que ambas cuentas se siguen.

El plazo de participación permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del 5 de abril de 2026 (Domingo de Resurrección), pudiendo optar los participantes a premios como el reconocimiento del jurado, dotado con 100 euros en material audiovisual a canjear en comercios locales, o el premio a la fotografía con mayor número de ‘me gusta’, con dos cheques de 50 euros cada uno para las imágenes que obtengan más apoyos en Instagram, también canjeables en comercios locales. Los ‘likes’ se contabilizarán en la publicación original de cada autor o autora.