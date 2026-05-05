José Calvo Poyato reabre el debate sobre la Leyenda Negra en Monterrei (Ourense)

El historiador y novelista José Calvo Poyato participará en el Ciclo de Conferencias Monterrei Literatura e Historia, que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en el Parador de Monterrei (Ourense).

Calvo Poyato, considerado uno de los grandes referentes de la novela histórica en España, será el encargado de abrir el bloque de conferencias del viernes 22 de mayo con la ponencia “La Leyenda Negra de los Dueños del Mundo”.

El ciclo fue presentado con la participación de representantes institucionales y su dirección, destacando su vocación de convertir Monterrei en un espacio de referencia para la cultura y el pensamiento histórico.

El autor forma parte de un programa que reunirá a destacadas fi guras de la literatura y la divulgación histórica a nivel nacional e internacional como Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022; Rosario Raro, Premio Azorín 2024 y una de las voces con mayor proyección editorial del grupo Planeta; Pedro Feijoo, Premio Xerais 2024 y autor superventas gallego; Juan Miguel Zunzunegui, Premio Hispanidad 2024 y divulgador con más de 63 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval y autor de reconocida trayectoria.

El programa dará comienzo el viernes 22 de mayo a las 18:00 horas con la inauguración ofi cial a cargo de Miguel Losada y José Luis Suárez. A continuación, Poyato ofrecerá su conferencia, seguido de José Luis Corral, que abordará “El vuelo del águila: de los Trastámara a los Austrias”.

Tras un breve receso, la jornada continuará con un coloquio protagonizado por Luz Gabás en torno a “Corazón de Oro”. La sesión concluirá con una fi rma de libros acompañada de una degustación de vinos de la Denominación de Origen Monterrei.

El programa del sábado 23 se abrirá con la intervención de la autora, seguida de la participación de otros autores invitados como Pedro Feijoo y Juan Miguel Zunzunegui, y fi nalizará con actividades complementarias como la fi rma de libros y otra experiencia enogastronómica.

El ciclo de conferencias Monterrei Literatura e Historia nace con la vocación de convertirse en un foro de referencia para la divulgación histórica y literaria, reuniendo a destacadas voces del panorama nacional en un formato cercano y accesible al público. La iniciativa busca, además, poner en valor el patrimonio cultural e histórico de Monterrei, consolidándose como un espacio de encuentro entre conocimiento, territorio e identidad.