El Teatro El Jardinito acogerá una jornada de acuarela impartida por Batur Baslar

La Asociación Cultural de Pintores Egabrenses ‘García Reinoso’, con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, ha organizado una jornada dedicada a la técnica de la acuarela, que será impartida por Batur Baslar. La actividad se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en el Teatro El Jardinito.

La programación se desarrollará durante buena parte de la jornada y estará dividida en dos sesiones. El horario de mañana será de 10.00 a 14.00 horas, mientras que por la tarde la actividad continuará de 16.00 a 20.00 horas.

Según la información difundida por la organización, esta iniciativa plantea una oportunidad para profundizar en la disciplina artística de la acuarela de la mano de Batur Baslar, además de compartir una jornada centrada en la pintura y la creación.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre la actividad y las inscripciones a través del correo electrónico garciareinosoacpe@gmail.com.