Información sobre corte de tráfico

Mañana miércoles, 1 de octubre, se producirá corte de tráfico en el acceso a la ciudad por la Fuente del Río.

Con motivo de las intervenciones que se están llevando a cabo en el Paraje de la Fuente del Río, se informa a todos los servicios de emergencia y transporte público que será necesario el corte del tráfico a la altura del Parque Deportivo el próximo miércoles 1 de octubre, entre las 15.00 y las 20.00 horas.

Durante este horario, el acceso y salida de la ciudad se realizará por la A-318 o la CO-6217 (zona del cementerio). Asimismo, se informa que desde la Carretera de Priego solo se podrá acceder hasta la zona de la piscina climatizada.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y seguir la señalización provisional que estará instalada en la zona.

